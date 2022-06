ബാറ്റിങ്ങിൽ ‘ഇടതു തരംഗ’ത്തിനായി പ്രാർഥിച്ച് ഇന്ത്യ; ഞെട്ടിക്കാൻ ഉമ്രാൻ, കാർത്തിക്!

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 15–ാം സീസണിന് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ വിജയത്തോടെ പരിസമാപ്തിയായതിനു പിന്നാലെ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ ഇനി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ ഐപിഎൽ ഫൈനലിലേക്കു നയിച്ച മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ തഴഞ്ഞതുൾപ്പെടെയുള്ള സിലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങൾക്കിടെ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടുകയാണ്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്ക് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകും.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ–നവംബർ മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി, ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം കണ്ടെത്താനായി അവകാശവാദം ഉയർത്താനുള്ള അവസരമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ചും ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ.

∙ പേസ് ആക്രമണത്തിലെ കുന്തമുനകൾ

ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, മുഹമ്മദ് ഷമി തുടങ്ങിയ സ്ഥിരം മുഖങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതോടെ, ഐപിഎലിൽ തിളങ്ങിയ ഒരുപിടി താരങ്ങളാകും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ പേസ് ആക്രമണം നയിക്കുക. ഐപിഎലിൽ അതിവേഗ പന്തുകളിലൂടെ വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ച ജമ്മു കശ്മീർ താരം ഉമ്രാൻ മാലിക്ക്, ഇടംകയ്യൻ പേസർ അർഷ്ദീപ് സിങ് എന്നിവരാണ് ഇവരിൽ പ്രധാനികൾ. ഐപിഎലിൽ കരുത്തുകാട്ടിയ ഒരുപിടി ഇന്ത്യൻ യുവ പേസർമാരുണ്ടെങ്കിലും, അതിൽ ആദ്യ അവസരം ലഭിച്ചവരാണ് മാലിക്കും അർഷ്ദീപും.

തുടർച്ചയായി 150 കിലോമീറ്ററിനു മുകളിൽ വേഗത്തിൽ എറിയുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ ഉമ്രാൻ മാലിക്കിന്റെ പ്രകടനമാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. വേഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡ് താരം ലോക്കി ഫെർഗൂസനുമായിട്ടായിരുന്നു മാലിക്കിന്റെ മത്സരം. മധ്യ ഓവറുകളിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ പ്രധാന ആയുധമായിരുന്ന മാലിക്ക്, ആ ഘട്ടത്തിൽ എറിഞ്ഞിട്ടത് 19 വിക്കറ്റുകളാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കണ്ണ് മാലിക്കിന്റെ ഈ പ്രകടനത്തിലാണെന്നു വ്യക്തം.

ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ അർഷ്ദീപ് സിങ് ആകട്ടെ, ഡെത്ത് ബോളിങ്ങിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധ കവർന്നത്. ഐപിഎൽ 15–ാം സീസണിൽ െഡത്ത് ഓവറുകളിൽ അർഷ്ദീപിന്റെ ഇക്കോണമി നിരക്ക് 7.58 ആണ്. ഇതിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയത് 7.38 ശരാശരിയുള്ള ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര മാത്രം. ടൂർണമെന്റിലാകെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോർക്കറുകൾ എറിഞ്ഞ താരങ്ങളും ബുമ്രയും അർഷ്ദീപുമാണ് – 38 വീതം. ഇവർക്കൊപ്പം ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ആവേശ് ഖാൻ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ എന്നിവർ കൂടി ചേരുന്നതോടെ മത്സരം മുറുകും.

∙ മുപ്പത്തേഴിന്റെ ചെറുപ്പം, ‘ഫിനിഷർ’ കാർത്തിക്

ഐപിഎലിലെ മിന്നും പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽക്കൂടി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ച ദിനേഷ് കാർത്തിക്കാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്ന മറ്റൊരു താരം. കരിയറിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ തിരിച്ചുവരവായിട്ടാണ് കാർത്തിക് ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വരവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനായി ‘ഫിനിഷർ’ റോളിൽ നടത്തിയ ഒരുപിടി ഐതിഹാസിക പ്രകടനങ്ങളാണ് കാർത്തിക്കിനെ ഈ 37–ാം വയസ്സിൽ സിലക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചത്. ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ 220നു മുകളിൽ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുമായി 242 റൺസാണ് കാർത്തിക് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ കളിച്ച താരങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽ ശേഷിക്കുന്ന ഏക താരം കൂടിയാണ് കാർത്തിക്.



പക്ഷേ, ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ എങ്ങനെയാണ് കാർത്തിക്കിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക? കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎഇയിൽ നടന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ തോറ്റു പുറത്തായശേഷം വെങ്കടേഷ് അയ്യർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നിവരെയാണ് ഫിനിഷർ റോളിൽ ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്കു പുറമെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ കിരീടവിജയത്തിലേക്കു നയിച്ച ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും കരുത്തോടെ തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഫിനിഷർ റോളിൽ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ അവസരം ലഭിച്ചാൽ ലോകകപ്പിനു മുൻപ് തന്റെ മികവ് സിലക്ടർമാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കാർത്തിക് ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്.

∙ തിളങ്ങട്ടെ, ഇടംകൈ ബാറ്റർമാർ

ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയിലും കരുത്തുകാട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപിടി താരങ്ങളാണ്. അതിൽത്തന്നെ, ബാറ്റിങ് നിരയിൽ ഒരു ‘ഇടതു തരംഗം’ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ നാലിൽ വലംകയ്യൻ ബാറ്റർമാരെ കുത്തിനിറച്ച ഇന്ത്യയെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി എറിഞ്ഞിട്ടത് ആരും മറന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. തുടർന്ന് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ടോപ് ഓർഡർ അഴിച്ചുപണിതു. രാഹുലിനൊപ്പം ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ െചയ്യാനെത്തിയത് ഇഷാൻ കിഷൻ. ഈ നീക്കം പക്ഷേ തിരിച്ചടിച്ച‌ു.

ഇതിനുശേഷം ഇടംകയ്യൻമാരെക്കൂടി ചേർത്ത് ബാറ്റിങ് നിര പുതുക്കിപ്പണിയാനായിരുന്നു ശ്രമം. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെയും ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെയും ഓപ്പണറായി കിഷനെ പരീക്ഷിച്ചതും ആ ശ്രമത്തിന്റെ ബാക്കിതന്നെ. താരലേലത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള താരമായെങ്കിലും ഐപിഎലിൽ കിഷൻ നിരാശപ്പെടുത്തി. 32.15 ശരാശരിയിൽ നേടിയത് 418 റൺസാണ്. വെങ്കടേഷ് അയ്യരാകട്ടെ 16.55 ശരാശരിയിൽ നേടിയത് 182 റൺസ്. 30.91 ശരാശരിയിൽ 340 റൺസടിച്ച ഋഷഭ് പന്തിനും നേടാനായത് ഒരേയൊരു ഫിഫ്റ്റി മാത്രം.

ഐപിഎലിൽ മികവു കാട്ടിയ കെ.എൽ. രാഹുലും ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദും ശ്രേയസ് അയ്യരും ദീപക് ഹൂഡയും ഉൾപ്പെടുന്ന ബാറ്റിങ് നിരയിൽ, ഈ ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റർമാരും മികവു കാട്ടുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഏകദിന ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി ഇടംകൈ ബാറ്റിങ് യൂണിറ്റ് കരുത്താർജിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനത്തിന് ഊർജം പകരുമന്ന് തീർച്ച.

English Summary: What India will be looking to gain from the five-match T20I series