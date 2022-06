ആരും വാങ്ങിയില്ല, ഒരു ടീമും വിശ്വസിച്ചില്ല; ആത്മവിശ്വാസം തന്നത് പാണ്ഡ്യ: സാഹ

കൊൽക്കത്ത∙ ഐപിഎൽ ടീമുകളൊന്നും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതിരുന്നതോടെ 15–ാം സീസണിനു മുന്നോടിയായുള്ള മെഗാ താരലേലത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ആരും വാങ്ങാനില്ലാതെ പോയ തനിക്ക്, ആത്മവിശ്വാസം മടക്കിത്തന്നത് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ടീം ക്യാപ്റ്റനായ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണെന്ന് വെറ്ററൻ താരം വൃദ്ധിമാൻ സാഹ. ഐപിഎൽ 15–ാം സീസണിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് കിരീടം നേടിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നായകനെന്ന നിലയിൽ പാണ്ഡ്യ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയ കാര്യം സാഹ ഏറ്റുപറഞ്ഞത്. 1.9 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ബംഗാൾ താരമായ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയെ ടീമിലെത്തിച്ചത്. താരലേലത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ആരും വാങ്ങാതെ പോയ സാഹയെ, രണ്ടാം ദിനമാണ് ഗുജറാത്ത് ലേലത്തിൽ വിളിച്ചത്.

ഓപ്പണറും വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമെന്ന നിലയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം മാത്യു വെയ്ഡിനു പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാകാതെ പോയതോടെ, സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് വൃദ്ധിമാൻ സാഹയെ പരീക്ഷിച്ചത്. സീസണിൽ 11 മത്സരങ്ങൾ മാത്രം കളിച്ച സാഹ, മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 317 റൺസ് അടിച്ചെടുത്താണ് ടീമിനു കരുത്തായത്.

‘‘ഐപിഎലിൽ വിവിധ ടീമുകൾ റിലീസ് ചെയ്ത താരങ്ങളിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഐപിഎൽ താരലേലത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം വാങ്ങാൻ ആളില്ലാതെ പോയ കളിക്കാരനാണ് ഞാൻ. പിന്നീട് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിലെത്തിയെങ്കിലും ആദ്യ കളികളിൽ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല’ – സാഹ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഒരു ദിവസം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്റെ അടുത്തുവന്ന് ഓപ്പണറുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതോടെ എന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തിരിച്ചുകിട്ടി എന്നതാണ് സത്യം. എനിക്ക് സ്വയം തെളിയിക്കാനുള്ള വേദിയൊരുക്കി നൽകിയത് പാണ്ഡ്യയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന എനിക്ക് മറക്കാനാകുന്നതല്ല. പാണ്ഡ്യ എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തോടു നീതി പുലർത്താൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ടീമിലുള്ള ഓരോരുത്തരും അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഭംഗിയാക്കി. ചാംപ്യനാകാൻ ഒരു ടീമിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അതു തന്നെയാണ്’ – ഒരു ബംഗാളി ദിനപത്രത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാഹ പറഞ്ഞു.

കളിക്കാരനെന്ന നിലയിലും ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയിൽ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സാഹ വിവരിച്ചു. ഓരോ കളിക്കാരെയും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് അറിയാമെന്ന് സാഹ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കളത്തിൽ ആരെങ്കിലും പിഴവു വരുത്തുമ്പോൾ പോലും ശാന്തത കൈവിടാതെ നിൽക്കാൻ പാണ്ഡ്യയ്ക്കായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ഒരു ടീമിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഹാർദിക്കിന് അറിയാം. ടീമിലെ ഓരോ കളിക്കാരനുമായും ചേർന്നു നിൽക്കുക, അവരുടെ ശൈലി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ ചുമതല. അത് ഹാർദിക് ഭംഗിയാക്കി. ഇതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരുപാടു മാറ്റങ്ങളും വന്നു. മുൻപ് അദ്ദേഹം കളത്തിൽ അശാന്തനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതു പൂർണമായും മാറി. കളത്തിൽ ഒരിക്കലും ശാന്തത കൈവിട്ടില്ല. ഓരോ കളിക്കാരനിലും അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചു’ – സാഹ പറഞ്ഞു.

‘‘ഓപ്പണർമാർ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റനു വലിയ സന്തോഷം തോന്നും. ഹാർദിക് എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളിൽ ടീമിനു മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുമെന്ന് പാണ്ഡ്യ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ടീമിന് ഏറ്റവും മികച്ച തുടക്കം സമ്മാനിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്’ – സാഹ പറഞ്ഞു.

English Summary: ‘I went unsold, no franchise believed in me. Then Hardik Pandya came and asked me to open’: Wriddhiman Saha