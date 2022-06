ഉജ്വല സെഞ്ചറി; ടെസ്റ്റിൽ 10,000 റൺസും കടന്ന് റൂട്ട്; കിവീസിനെ വീഴ്ത്തി ഇംഗ്ലണ്ട്

ലണ്ടൻ ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് അവിസ്മരണീയ ജയം. സ്കോർ– ന്യൂസീലൻഡ്: 132, 285; ഇംഗ്ലണ്ട്: 141, 279–5. ടോസ് ന്യൂസീലൻഡ്. ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ 26–ാം സെഞ്ചറി നേടിയ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ടാണ് (115 നോട്ടൗട്ട്), ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയശിൽപി. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 10,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന 14–ാമത്തെ താരം എന്ന റെക്കോർഡും റൂട്ട് മത്സരത്തിനിടെ സ്വന്തമാക്കി. ബെൻ ഫോക്സും (32 നോട്ടൗട്ട്) റൂട്ടിനു മികച്ച പിന്തുണയേകി. ജയത്തോടെ 3 മത്സര പരമ്പരയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്നിലെത്തി (1–0).

277 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ആതിഥേയർ മൂന്നാംദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 216 റൺസാണ് എടുത്തിരുന്നത്. 5 വിക്കറ്റുകൾ ശേഷിക്കേ ജയിക്കാൻ 61 റൺസാണ് അവർക്കു 4–ാം ദിനം വേണ്ടിയിരുന്നത്.

77 റൺസോടെ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന റൂട്ടിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ. നാലിന് 69 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന് പരാജയം മണത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിനെ റൂട്ടും ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സും (54) ചേർന്ന് കരകയറ്റുകയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് തകർച്ചയെ നേരിട്ട ഘട്ടത്തിൽ തുടർ ബൗണ്ടറികൾ നേടി റൺചേസ് ട്രാക്കിലാക്കിയ സ്റ്റോക്സിന്റെ ഇന്നിങ്സിനും വിജയത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട്.

4ന് 236 എന്ന സ്കോറിൽ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് പുനരാരംഭിച്ച കിവീസിന് 49 റൺസ് റൺസിനിടെ അവശേഷിക്കുന്ന 6 വിക്കറ്റുകളും നഷ്ടമായി. സെഞ്ചറി (108) തികച്ച ഡാരിൽ മിച്ചൽ ആണ് ആദ്യം മടങ്ങിയത്. 195 റൺസിന്റെ അഞ്ചാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിഞ്ഞതോടെ കിവീസിന്റെ തകർച്ചയും തുടങ്ങി. ഡി ഗ്രാൻഡ്ഹോം (0) റണ്ണൗട്ടായി. ടോം ബ്ലെണ്ടൽ‌ (96) സെഞ്ചറി നേടാതെ മടങ്ങി.

