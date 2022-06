‘20 ഓവറും കളിച്ചശേഷം നേടുന്നത് 60 നോട്ടൗട്ട് എങ്കിൽ രാഹുൽ ടീമിനെ വഞ്ചിക്കുന്നു’

മുംബൈ∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ 5 മത്സരം ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങാനിരിക്കെ, ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കും ബാറ്റർമാരായ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ എന്നിവർക്കും ഉപദേശവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കപിൽദേവ്. ഐപിഎൽ സീസണുശേഷം കോലി, രോഹിത് എന്നിവര്‍ക്കു ബിസിസിഐ വിശ്രമം അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കെ.എൽ. രാഹുലാണു പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്.

ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ 3 ചോയ്സ് ബാറ്റർമാരായ കോലി, രോഹിത്, രാഹുൽ എന്നിവരുടെ ഫോമാണു കപിൽദേവിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.‘പൊതുജനാഭിപ്രായം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഈ 3 താരങ്ങളും. അതേ സമയം ഇവർ 3 പേരും സമ്മർദത്തിന്റെ പിടിയിലുമാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിക്കൂട. നിർഭയ ക്രിക്കറ്റാണു കളിക്കേണ്ടത്. 150–160 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന താരങ്ങളാണ് ഇവർ 3 പേരും.

എപ്പോഴൊക്കെ അവർ കൂടുതൽ റൺസ് നേടണമെന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നോ, അപ്പോഴൊക്കെ അവർ പുറത്താകുകയും ചെയ്യും. ഇന്നിങ്സിനു കുതിപ്പു നൽകേണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ് അവർ പുറത്താകുന്നതും ഇതെല്ലാം സമ്മർദത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ തകർത്തടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നങ്കൂരമിട്ടു കളിക്കുക’– യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കപിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘കെ.എൽ. രാഹുലിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ 20 ഓവറും ബാറ്റു ചെയ്യാനാണു ടീം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനു ശേഷം 60 നോട്ടൗട്ടാണു രാഹുൽ നേടുന്ന സ്കോർ എങ്കിൽ അതു ടീമിനോടുള്ള കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്.

രാഹുലിന്റെ സമീപനത്തിലാണു മാറ്റമുണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതിനു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ കളിക്കാരെ മാറ്റേണ്ടതായി വരും. വമ്പൻ താരങ്ങളിൽനിന്നു വമ്പൻ സ്വാധീനമാണു ടീം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പേരും പെരുമയും കൊണ്ടു മാത്രം കാര്യമില്ല, മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുക എന്നതും അനിവാര്യത തന്നെയാണ്’– കപിലിന്റെ വാക്കുകൾ.

English Summary: 'Whenever we need them to score runs, they all get out': Kapil slams Rohit, Kohli, Rahul for not making 'big impact'