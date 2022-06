‘ബ്രെറ്റ് ലീയുടെ വേഗമെത്ര?; നിന്റെ അച്ഛന്റെ കാറിനെക്കാള്‍ വേഗമുണ്ടെന്നു മറുപടി’

ചെന്നൈ∙ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും 2–ാം പകുതിയിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർകിങ്സ് പ്ലേയിങ് ഇലവനിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയതിനു ശേഷം തുടർച്ചയായ 3 അർധ സെഞ്ചറിയോടെ ഉജ്വല ഫോമിലേക്കുയർന്ന താരമാണു കിവീസ് ബാറ്റർ ഡെവോൺ കോൺവേ. 7 കളിയിൽ 145.66 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ നേടിയ 252 റൺസോടെയാണു കോൺവേ സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ജനിച്ച കോൺവേയുടെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ തുടങ്ങിയതും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ്. പിന്നീടാണു കോൺവേ ന്യൂസീലൻഡിലേക്കു മാറുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത്, ക്രിക്കറ്റിലെ ആരാധനാ പുരുഷനായിരുന്ന മുൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം നീൽ മക്കെൻസിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തെക്കുറിച്ചു കോൺവേ മനസ്സു തുറക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് അടുത്തിടെ ഔദ്യോഗിക യുട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവച്ചു.

‘എന്റെ അച്ഛൻ ഫുട്ബോൾ പരിശീലകനായിരുന്നു. യുവാക്കളുടെ ടീമിനെയാണ് അച്ഛൻ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അച്ഛന്റെ ടീമിൽ നീൽ മക്കെൻസി എന്നു പേരുള്ള ഒരു കളിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടീമിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമെന്ന വിശേഷണത്തിനു യോഗ്യനായിരുന്നു മക്കെൻസി. പിന്നീടു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തനിക്കു മക്കെൻസിയെ അറിയാമെന്ന്.

തന്റെ കയ്യിൽ മക്കെൻസിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ പോലുമുണ്ടെന്നും വേണമെങ്കിൽ അവനെ വിളിച്ചുതരാം എന്നുകൂടി അച്ഛൻ പറഞ്ഞതോടെ എന്റെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി. മക്കെൻസിയോടു സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു 10 വയസ്സുകാരനായ ഞാൻ.

മക്കെൻസിയുമായി ഫോണിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നീൽ, ഇതു ഡേവോണാണ്. ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാനാണു വിളിച്ചത്. എത്രയാണു ബ്രെറ്റ് ലീയുടെ വേഗം? മക്കെൻസി നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ, നിന്റെ അച്ഛന്റെ കാറിനെക്കാൾ വേഗമുണ്ട് ലീക്ക്!

10 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ജൊഹന്നെസ്ബർഗിൽവച്ചു മക്കെൻസിക്കൊപ്പം കളിക്കാനും എനിക്കു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. എന്റെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമകളിൽ ഒന്നാണിത്–’വിഡിയോയിലെ കോൺവേയുടെ വാക്കുകൾ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി 58 ടെസ്റ്റും 64 ഏകദിനവും കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണു മക്കെൻസി.

English Summary: 'Brett Lee is faster than your dad's car': CSK's Devon Conway reveals hilarious phone call with former South Africa star