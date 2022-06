രാഹുൽ പരുക്കേറ്റു പുറത്ത്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പരമ്പരയിൽ പന്ത് ഇന്ത്യയെ നയിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ പരിശീലനത്തിനിടെ പരുക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽനിന്നു പുറത്ത്. രാഹുലിന്റെ അഭാവത്തിൽ, പരമ്പരയിൽ ഋഷഭ് പന്ത് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഫുൾടൈം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണു കെ.എൽ. രാഹുലിനെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ 5 മത്സര പരമ്പരയ്ക്കുള്ള നായകനായി ബിസിസിഐ നിയോഗിച്ചത്.

എന്നാൽ രാഹുലിനേറ്റ അപ്രതീക്ഷിത പരുക്കിനെത്തുടർന്ന് പന്തിനു നറുക്കു വീഴുകയായിരുന്നു. രോഹിത്തിനു പുറമേ സീനിയർ താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവർക്കും ബിസിസിഐ പുരമ്പരയിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. 5 മത്സര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം വ്യാഴാഴ്ച (നാളെ) രാത്രി നടക്കും.

English Summary: KL Rahul Injury: India Captain Ruled Out of T20I Series vs South Africa; Rishabh Pant to Lead