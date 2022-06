‘പിന്തുണയ്ക്കു നന്ദി’; ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ മിതാലി രാജ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലും ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ മിതാലി രാജ് (39) രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽനിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണു പ്രഖ്യാപനം. ‘കടന്നുപോയ വർഷങ്ങളിൽ എനിക്കു നൽകിയ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും അതിരറ്റ നന്ദി. നിങ്ങളുടെയെല്ലാം അനുഗ്രഹത്തോടും ആശിർവാദത്തോടും കൂടി ജീവിതത്തിലെ 2–ാം ഇന്നിങ്സ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു’– മിതാലിയുടെ ട്വീറ്റ്.

