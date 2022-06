‘ഞാനും കോലിയും ഒരേ കുടുംബം; നമ്മുടെ കോലി എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റല്ല’

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ടുതന്നെ ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിക്കഴിഞ്ഞ താരമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടെ നടത്തിയ പ്രകടനം കൊണ്ടാണു റിസ്വാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 79 റൺസെടുത്ത റിസ്വാനായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്കോറർ.



മത്സരം പാക്കിസ്ഥാൻ 10 വിക്കറ്റിനു ജയിച്ചതിനു ശേഷം, ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി റിസ്വാന്റെ അടുത്തേക്കു നടന്നെത്തുകയും തുടർന്ന് ഇരുവരും സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കോലി സംസാരിച്ചത് എന്താണെന്നു റിസ്വാൻ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ, കോലിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ അനുഭൂതിയെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു യുട്യൂബ് അഭിമുഖത്തിൽ റിസ്വാൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘അന്ന് ആദ്യമായാണു ഞാൻ കോലിയെ കണ്ടത്. കോലിയെപ്പറ്റി ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ മുൻപു കേട്ടിരുന്നു. സഹതാരങ്ങൾ എന്നോടു പറഞ്ഞിരുന്നു, കോലി അങ്ങനെയാണ്, കോലി ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ. ഗ്രൗണ്ടിലെ ആക്രമണോത്സുകതയെക്കുറിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും. പക്ഷേ, മത്സരത്തിനു മുൻപും ശേഷവും കോലി ഞാനുമായി ഇടപെട്ടതുവച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമാണെന്നു ഞാൻ പറയും.

ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെല്ലാം ഒരേ കുടുംബമാണ്. നമ്മുടെ വിരാട് കോലി എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, അതു തെറ്റെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാനാകില്ല. പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ‌പ്പിന്നെ മുൻഗണന ഞങ്ങളുടെ നക്ഷത്രത്തിലാണ് (പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുദ്രയിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട്).

ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ സാഹോദര്യമോ മറ്റു വികാരങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതേസമയം കളിക്കളത്തിനു പുറത്ത് ഞങ്ങൾ കോലിയെ കാണുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ മറ്റു ചില സഹതാരങ്ങൾ ഇതേ സ്നേഹത്തോടെ ധോണിയോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിൽ ചേതേശ്വർ പൂജാര എനിക്കൊപ്പം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പൂജാരയെ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാക്കാറുമുണ്ട്’– റിസ്വാന്റെ വാക്കുകൾ.

