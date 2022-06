‘കഥ മാറി; ടോസ് കിട്ടിയാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ തോൽപിക്കും, 100% ഉറപ്പ്’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ– ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 5 മത്സര ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ കളി ഇന്നു രാത്രി നടക്കാനിരിക്കെ,മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കു മുൻതൂക്കം പ്രവചിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. സീനിയർ താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവർക്ക് ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപുറമേ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവർ പരുക്കേറ്റു പരമ്പരയ്ക്കു പുറത്താകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിലാണു ചോപ്ര ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കു മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുന്നത്. ‘ഈ മത്സരം ഇന്ത്യ ജയിക്കുമെന്നാണു ഞാൻ മുൻപു പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജയിക്കുമെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ടോസ് കിട്ടിയാൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മത്സരം ജയിക്കും എന്നു 100 ശതമാനം ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ ടോസ് നേടുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് എങ്കിലും മത്സരം 51–49 എന്ന കണക്കിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമാകും’– ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിക്കറ്റുകൾ നേടുന്ന താരങ്ങൾ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലും കഗീസോ റബാദയുമാകുമെന്നും ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ചെഹലും റബാദയും 3 വിക്കറ്റ് വീതമോ അതിൽ അധികമോ നേടും. മത്സരത്തിന്റെ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ചെഹൽ ഇപ്പോൾ ബോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പന്താണ് ഇപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നതിനാൽ,

ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ചെഹലിനെ കൂടുതലായി ബോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡേവിഡ് മില്ലർക്ക് എതിരെ ആണെങ്കിലും ക്വിന്റൻ ഡി കോക്കിന് എതിരെ ആണെങ്കിലും ചെഹലിന്റെ കണക്കുകൾ മികച്ചതാണ്.

പവർപ്ലേ ഓവറുകളിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും റബാദ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു’– ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

ഐപിഎൽ സീസണിലെ ഉജ്വല പ്രകടനത്തിന്റെ തിളക്കത്തിലാണു ചെഹലും റബാദയും ദേശീയ ടീമുകളിലേക്കെത്തുന്നത്. 27 വിക്കറ്റോടെ ചെഹൽ പർപ്പിൾ ക്യാപ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ 23 വിക്കറ്റുകൾ പേരിലാക്കിയ റബാദ, സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം വിക്കറ്റെടുത്ത പേസ് ബോളർ എന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: "If South Africa wins the toss, they will win the match 100%" - Aakash Chopra makes his predictions for the 1st India-SA T20I