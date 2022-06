ഓപ്പണിങ് ഇഷാൻ–ഋതു സഖ്യം; സൂചന നൽകി പന്ത്: ‘എന്റെ ബാറ്റിങ് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്’

ന്യൂഡൽഹി∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് ജോടിയെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ സൂചന നൽകി ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത്. കെ.എൽ. രാഹുൽ പരുക്കേറ്റു പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇഷാൻ കിഷനൊപ്പം ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്വാദാകും ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകളാണ് പന്ത് നൽകിയത്.



‘ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതുന്നില്ല. കാരണം കെ.എൽ. രാഹുലിനെയാണു മുൻപ് ഓപ്പണറായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ. നമുക്കാണെങ്കിൽ അധികം ഓപ്പണർമാരുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ, പ്ലേയിങ് ഇലവനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അൽപ സമയത്തിനു ശേഷം നമുക്കു ചർച്ച ചെയ്യാം’– മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടു പന്ത് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ.

പരുക്കേറ്റു പുറത്തായ കെ.എൽ. രാഹുലിനുള്ള പകരക്കാരനെ സിലക്ടർമാർ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്വാദ്, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ എന്നീ 3 പേർ മാത്രമാണ് ടീമിലെ ഓപ്പണർമാർ.

ഫിനേഷർ റോളിലേക്കു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇഷാനും ഋതുവുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പന്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

അപ്രതീക്ഷിതമായി തന്നെ തേടിയെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻസിയെക്കുറിച്ചും പന്ത് പ്രതികരിച്ചു, ‘അത്ര നല്ല സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല സംഭവിച്ചതെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ ആകാൻ സാധിക്കുക എന്നതു വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപു മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നത്. നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽത്തന്നെ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാനായത് വലിയ കാര്യമായി കരുതുന്നു.

സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലായിരിക്കും ബാറ്റിങ് ഓർഡറിലെ എന്റെ സ്ഥാനം. ഡൽഹിയിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മാറിമറിയുന്ന ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പുമായി കളിക്കാനാകില്ല. പക്ഷേ, മാറിമറിയുന്ന ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പാണു ടീമിനു വേണ്ടത് എങ്കിൽ അതിനും ഞങ്ങൾ സജ്ജമാണ്’– പന്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

English Summary: Rishabh Pant drops big hint on KL Rahul's replacement as opener for first India vs South Africa T20I