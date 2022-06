‘മറ്റേത് ഇന്ത്യൻ താരത്തെക്കാളും ഷോട്ടുകൾ ഉള്ളത് സഞ്ജുവിന്റെ പക്കല്‍; ലോകകപ്പ് ടീമിലെടുക്കണം’

മുംബൈ∙ ഈ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നാം നമ്പര്‍ ബോളർമാർക്കെതിരെ ഏറ്റവും അധികം ഭീഷണി ഉയർത്താൻ പോന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരാള്‍ സഞ്ജു സാംസൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രി, ഏറ്റവും അധികം ഷോട്ടുകൾ കൈവശമുള്ള ഇന്ത്യൻ താരം സഞ്ജുവാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



‘ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഷോട്ട് ലെങ്ത് ബോളുകൾക്കു നിർണായക റോളുണ്ട്. രാഹുൽ ത്രിപാഠി, സഞ്ജു സാംസൺ, ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവർ തമ്മിലാകും ടീം സ്ഥാനത്തിനായി മത്സരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിക്കറ്റുകളിലേക്കു നോക്കുമ്പോൾ, അവിടെ ബൗണ്‍സും പേസുമുണ്ട്.

കട്ട് ഷോട്ടും പുൾ ഷോട്ടുമായി അത്തരം വിക്കറ്റുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സഞ്ജുവിനു സാധിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ഷോട്ട് വൈവിധ്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ താരം സഞ്ജുവാണ്’– ഇഎസ്പിഎൻ ക്രിക്ക്ഇൻഫോയോടു ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുൻപുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും സീനിയർ താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവര്‍ കളിക്കില്ലെന്നും ശാസ്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുൻപായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 25ൽ അധികം മത്സരങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

English Summary: Samson has more shots than any other Indian: Ravi Shastri feels RR captain should feature in India's WC squad