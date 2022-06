‘പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം കുശ്ദിലിനു നൽകുന്നു’; ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി അസം– വിഡിയോ

പഞ്ചാബ് (പാക്കിസ്ഥാൻ)∙ കളിക്കളത്തിലെ കിടിലൻ പ്രകടത്തിനും അപ്പുറം മൈതാനത്തിനു പുറത്തെ സ്വഭാവ സവിശേഷത കൊണ്ടും ആരാധക മനസ്സുകൾ കീഴടക്കി പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസം. വിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നേടിയ സെഞ്ചറിയടക്കം ഒരു പിടി റെക്കോർഡുകൾ പേരിലാക്കിയ അസം, പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങിലാണ് ആരാധകരെയും ഒപ്പം സംഘാടകരെയും അമ്പരപ്പിച്ചത്.



ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റിന് 306 റൺസാണെടുത്തത്. അസമിന്റെ സെഞ്ചറിക്കരുത്തിൽ (103) ടോട്ടൽ പാക്കിസ്ഥാൻ അനായാസം പിന്തുടർന്നെങ്കിലും അസം പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ വിൻഡീസ് മത്സരത്തിൽ പിടിമുറുക്കിയിരുന്നു. ഒടുക്കം ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച യുവതാരം കുശ്ദിൽ ഷായുടെ പ്രകടന മികവിലാണു (23 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും 4 സിക്സും അടക്കം 41 നോട്ടൗട്ട്) അവസാന ഓവറിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നത്.

പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം അസമിനു നൽകാനായിരുന്നു സംഘാടകരുടെ തീരുമാനം. കളിയിലെ താരമായി അവർ അസമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കുശ്ദിലിന്റെ ഇന്നിങ്സിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്തമ ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാകണം, തനിക്കുള്ള പുരസ്കാരം കുശ്ദിലിനു നൽകാനാണ് അസം താൽപര്യപ്പെട്ടത്.

വേദിയിലേക്കു നടന്നെത്തിയ അസം താൻ പുരസ്കാരം കുശ്ദിലിനു നൽകുകയാണെന്നു മൈക്കിലൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അസമിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ആവേശഭരിതനായി വേദിയിലേക്കെത്തിയ കുശ്ദിൽ മാച്ച് ബോളിൽ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Watch: Pakistan Captain Babar Azam Hands His 'Player Of The Match' Award To Teammate, Wins Hearts