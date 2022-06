‘ശ്രേയസ് ക്യാച്ച് വിട്ടതിന് ഇന്ത്യ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു, കാരണം..’

ന്യൂഡൽഹി∙ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ അരു‍ൺ ജയ്‌റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് സ്കോറാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ കുറിച്ചത്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം 200+ സ്കോറും. എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ റൺനിരക്ക് താഴാതെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാറ്റർമാർ പൊരുതിയതോടെ അവർ ഏഴു വിക്കറ്റിനു ജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

കഴി‍ഞ്ഞ ഐപിഎലിൽ ഗുജറാത്തിന്റെ കിരീടനേട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഡേവിഡ് മില്ലറും (31 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 64 റൺസ്) രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരമായ റാസ്സി വാൻഡർ ദസനുമാണ് (46 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 75) ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്നു നേടിയത് 131 റൺസ്. ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പിന്തുടർന്നു ജയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്കോറാണിത്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ക്യാപറ്റൻ ടെംബ ബാവുമ (10), ക്വിന്റൻ ഡികോക്ക് (22), ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിയസ് (29) എന്നിവർ 9 ഓവറിനുള്ളിൽ പുറത്തായെങ്കിലും മില്ലറും വാൻഡർ ദസ്സനും നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയത്തിലേക്കു കുതിക്കുകയായിരുന്നു.

വ്യക്തിഗത സ്കോർ 29ൽ നിൽക്കെ ദസ്സന്റെ ക്യാച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ കൈവിട്ടത് ഇന്ത്യയ്ക്കു വലിയ തിരിച്ചടിയായി. 30 പന്തുകളിലാണ് ദസ്സൻ 29 റൺസെടുത്തത്. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള 16 പന്തുകളിൽ അടിച്ചു കൂട്ടിയത് 46 റൺസ്! 7 ഫോറും 5 സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ദസ്സന്റെ ഇന്നിങ്സ്. ശ്രേയസ്സ് അയ്യർ ക്യാച്ച് ഡ്രോപ് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് മത്സരശേഷം ദസ്സൻ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു.

‘നിലയുറപ്പിക്കാൻ കുറച്ചു പന്തുകൾ വേണ്ടിവന്നു. അതിനുശേഷം ബാറ്റു ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായ വിക്കറ്റായിരുന്നു. ശ്രേയസ് എന്റെ ക്യാച്ച് വിട്ടുകളഞ്ഞതിന് ഇന്ത്യ വിലകൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. കാരണം, അപ്പോഴേയ്ക്കും ഞാൻ ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനു മുൻപ് ബൗണ്ടറികൾ നേടാനാകാതെ ഞാനും ടീമും സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപനം ശരിയാകില്ല, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ശരിയാകും. ഈ രാത്രി ഞാൻ ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു.’– റാസ്സി വാൻഡർ ദസ്സൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Had to make Team India pay after Shreyas Iyer dropped my catch': Rassie van der Dussen