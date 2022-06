മിച്ചലിന്റെ സിക്സർ, പന്ത് ആരാധികയുടെ ബീയർ ഗ്ലാസിൽ; പകരം ബീയർ നൽകി കിവീസ്– വിഡിയോ

നോട്ടിങ്ങാം∙ ഇംഗ്ലണ്ട്– ന്യൂസീലൻഡ് പരമ്പരയിലെ 2–ാം ടെസ്റ്റിനിടെ കിവീസ് ബാറ്റർ ഡാർയിൽ മിച്ചെലിന്റെ ഒരു സിക്സർ ഗാലറിയിൽ കളി കണ്ടിരുന്ന ഒരു ആരാധികയ്ക്കു നഷ്ടമാക്കിയത് എന്തെന്നോ? കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ബീയർ! മത്സരത്തിനിടെ മിച്ചെൽ ഗാലറിയിലേക്ക് അടിച്ച സിക്സർ നേരെ വന്നു വീണത് ആരാധികയുടെ ബീയർ ഗ്ലാസിലേക്കാണ്.



ബീയർ മുഴുവൻ തൂകിപ്പോയെങ്കിലും ആ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടോടെ ആരാധിക സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്റ്റാറായി. ട്രെന്റ്ബ്രിജ് ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം 56–ാം ഓവറിലാണു ഇംഗ്ലിഷ് സ്പിന്നർ ജാക്ക് ലീഷിനെ മിച്ചെൽ ഗാലറിയിലേക്കു പായിച്ചത്. പന്ത് നേരെ ആരാധികയുടെ ബീയർ ഗ്ലാസിലേക്കു വന്നു വീഴുന്നതും ബീയർ മുഴുവൻ തൂവിപ്പോകുന്നതും ടിവിയിലെ സ്ലോ മോഷൻ റിപ്ലേയിൽ കൃത്യമായി പതിഞ്ഞു.

‘ദാ ബീയർ തൂവിപ്പോയി’ എന്നു ടിവി കമന്റേറ്റർമാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബൗണ്ടറിക്കു സമീപം ഫീൽഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് പേസർ മാത്യൂസ് പോട്ട്സ് ബീയർ തൂവിപ്പോയതാണെന്നു കൈകൊണ്ട് സഹതാരങ്ങളെ ആഗ്യം കാട്ടി. ജാക്ക് ലീഷ്, ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്, ആരാധകരുടെ വസ്തുക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ നഷ്ടമാക്കാൻ സമ്മതിക്കരുതെന്നു മറ്റൊരു കമന്റേറ്റർ. എന്തായാലും

ആരാധികയ്ക്കു ന്യൂസീലൻഡ് ടീം അധികൃതർ മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് ബീയർ പകരം നൽകി.ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് അധികൃതർ പകരം ബീയർ നൽകിയ കാര്യം ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക ആരാധകവൃന്ദമായ ബാർമി ആർമി ട്വിറ്ററിലൂടെ സ്ഥിരികരിച്ചു.

81 റൺസോടെ ബാറ്റിങ് തുടരുന്ന ഡാർയിൽ മിച്ചെലിന്റെ മികവിൽ, 318–4 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്, ടോസ് നഷ്ടമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കിവീസ് ആദ്യ ദിവസത്തെ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 84 റൺസ് ചേർത്ത ടോം ലാതം (26), വിൽ യങ് (47) എന്നിവർ കിവീസിനു നല്ല തുടക്കമാണു നൽകിയത്. പിന്നീടിറങ്ങിയ ഡെവോൺ കോൺവേ (46), ഹെൻറി നിക്കോൾസ് (30) എന്നിവരും മോശമാക്കിയില്ല. ടോം ബ്ലെണ്ടലാണു (67 ബാറ്റിങ്) മിച്ചെലിനു കൂട്ടായി ക്രീസിലുള്ളത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സൻ എന്നിവർ 2 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

