‘പവർപ്ലേയിൽ ചെഹൽ, ഹാർദികിന് ഒറ്റ ഓവർ; തോൽപിച്ചത് പന്തിന്റെ ദയനീയ ക്യാപ്റ്റൻസി’

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ തോൽവിയിലേക്കു വഴിതെളിച്ചത് ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ‘ദയനീയ’ ക്യാപ്റ്റൻസിയാണെന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനവുമായി മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്പിന്നർ ഡാനിഷ് കനേരിയ. മത്സരത്തിലെ 7 വിക്കറ്റ് ജയത്തോടെ 5 മത്സര പരമ്പരയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (1–0) മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു.



ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് പന്ത് മത്സരത്തിൽ ഒരു ഓവർ മാത്രം നൽകിയതും, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലിനെ പവർപ്ലേ ഓവറുകളുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ‌ത്തന്നെ ബോളിങ്ങിനു വിളിച്ചതും ഇന്ത്യയ്ക്കു വിനയായെന്നു കനേരിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരം ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ അഭാവത്തിൽ ടീമിനെ നയിക്കുന്ന ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലെ പിഴവുകൾ മൂലമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 211 റൺസ് പ്രതിരോധിക്കാനാകാതെ പോയത്. പന്ത് ബോളർമാരെ മാറ്റി പരീക്ഷിച്ചത് ദയനീയമായ തരത്തിലാണ്. അക്ഷർ പട്ടേൽ ടീമിലുണ്ടായിട്ടും യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലിനെ പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ ബോളിങ്ങിനു വിളിച്ചതും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ഓവർ മാത്രം നൽകിയതും ദയനീയ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു.

ഡേവിഡ് മില്ലറാകട്ടെ, ഐപിഎല്ലിലെ ഉജ്വല ഫോം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുജറാത്തിന്റെ കന്നി ഐപിഎൽ കിരീട നേട്ടത്തിൽ മില്ലറുടെ ഫോമും നിർണായകമായിരുന്നല്ലോ’– കൂ ആപ്പിലൂടെ കനേരിയ പറഞ്ഞു. കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച പന്തിനു വിമർശകരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാൻ പന്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

English Summary: IND vs SA 2022: Ex- Pakistan spinner Danish Kaneria BLAMES Rishabh Pant for India's loss in 1st T20I