ഗ്ലൗസിട്ട് അസമിന്റെ ‘നിയമവിരുദ്ധ’ ഫീൽഡിങ്; 5 പെനൽറ്റി റൺസ് വഴങ്ങി പാക്ക്– വിഡിയോ

പഞ്ചാബ് (പാക്കിസ്ഥാൻ) ∙ വിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ റൺവേട്ടയോടെ ക്രിക്കറ്റ് റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ പേരെഴുതി ചേർ‌ക്കുന്നതിനിടെയും, ‌ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമിന്റെ ‘നിയമവിരുദ്ധ’ ഫീൽഡിങ് പാക്കിസ്ഥാൻ‌ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനു നഷ്ടമാക്കിയത് 5 റൺസ്.



വിൻസീസിനെതിരായ 2–ാം ഏകദിനത്തിലാണ് അസമിന്റെ ഫീൽഡിങ് പിഴവിൽ പാക്കിസ്ഥാന് 5 പെനൽറ്റി റൺസ് വഴങ്ങേണ്ടതായി വന്നത്. എങ്കിലും മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 120 റൺസിന്റെ വൻജയം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ‘അസമിന്റെ പിഴവ്’ അധികം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നു മാത്രം.

വിൻഡീസ് ഇന്നിങ്സിനിടെ, 29–ാം ഓവറിൽ വിക്കറ്റിനു പിന്നിലേക്കു വന്ന ഒരു ത്രോ പിടിച്ചെടുക്കാൻ, അസം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ മുഹമ്മദ് റിസ്വാന്റെ ഗ്ലൗസിൽ ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചതാണു കുഴപ്പമായത്. അസമിന്റെ പ്രവൃത്തി ഫീൽഡിങ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയ ഫീൽഡ് അംപയർമാർ, വിൻഡീസ് ടോട്ടലിലേക്ക് 5 പെനൽറ്റി റൺസ് അനുവദിച്ചതായി ഐസിസി ഔദ്യോഗിക വെബ്സ്റ്റിലെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ക്രിക്കറ്റ് ചട്ടം 28.1ന്റെ ലംഘനമാണ് അസം നടത്തിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, ‘വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഫീൽഡർക്കും കീപ്പറുടെ ഗ്ലൗസോ ലെഗ് ഗാർഡോ ധരിക്കാൻ അനുമതിയില്ല. ഇതു കൂടാതെ കൈയ്ക്കോ കൈവിരലുകൾക്കോ കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ അതിന് അംപയറുടെ അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.’ എന്തായാലും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അസം മറക്കാനിടയില്ലെത്ത അപൂർവ സന്ദർഭത്തിനാണ് ആരാധകരും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

