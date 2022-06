ഇന്ത്യ– ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ട്വന്റി20ക്കിടെ ഗാലറിയിൽ ആരാധകരുടെ ‘പൊരിഞ്ഞ അടി’, പൊലീസ്– വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ അരുൺ ജെയിറ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യ– ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ബൗണ്ടറികളടിച്ച് ബാറ്റർമാർ കളം നിറ‍യുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽ ആരാധകരുടെ കയ്യാങ്കളി. ആരാധകരിൽ ചിലർ ചേരി തിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മൂലയിൽ നടന്ന ‘പൊരിഞ്ഞ അടിയുടെ’ വിഡിയോ ഒരു ആരാധകൻ റെക്കോർഡു ചെയ്യുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണു സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്.ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷം ഡൽഹി പൊലീസ് എത്തി രംഗം തണുപ്പിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. സംഘർഷം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.

മത്സരത്തിനിടെ നടന്ന കയ്യാങ്കളിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഗുസ്തി മത്സരം ഓർമിപ്പിക്കുന്നെന്നും കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടെന്നും ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ കാണികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കു പോലും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം സംഘർഷത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ രംഗത്തെത്തി.

Exclusive video from #QilaKotla yesterday East Stand pic.twitter.com/CXgWMOse87 — Pandit Jofra Archer (@Punn_dit) June 10, 2022

ടോസ് നഷ്ടമായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 4 വിക്കറ്റിന് 211 റൺസ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ഡേവിഡ് മില്ലർ– റാസ്സി വാൻ ഡർ ദസ്സൻ സഖ്യത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് മികവിൽ വെറും 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 5 മത്സര പരമ്പരയിൽ (1–0) മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പരമ്പരയിലെ 2–ാം മത്സരം കട്ടക്കിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കും.

