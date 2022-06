‘കാർത്തിക്കിനു മുൻപേ അക്ഷർ ബാറ്റിങ്ങിന്; പന്തിന്റേത് അസംബന്ധം, അവിശ്വസനീയം’

കട്ടക്∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ 2–ാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്കും തന്ത്രങ്ങൾക്കും വിമർശനവുമായി ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസങ്ങൾ. മത്സരത്തിൽ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനു മുൻപേ ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടർ അക്ഷർ പട്ടേലിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കാനുള്ള പന്തിന്റെ തീരുമാനം ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമായെന്നാണു പ്രധാന വിമർശനം.

2–ാം വിക്കറ്റിൽ ഇഷാൻ കിഷനും ശ്രേയസ് അയ്യരും 45 റൺസ് ചേർത്തതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്കു തുടർച്ചയായി 3 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിരുന്നു. ഋഷഭ് പന്തിനെ കേശവ് മഹാരാജും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ വെയ്ൻ പാർനലും പുറത്താക്കിയതോടെ 13 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 90–4 എന്ന സ്കോറിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ഇന്നിങ്സ് പൂർത്തിയാകാൻ 7 ഓവർ ബാക്കിനിൽക്കെ, ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനു പകരം അക്ഷറിനെ ഇറക്കാനായിരുന്നു പന്തിന്റെ തീരുമാനം. 9 റണ്‍സെടുത്ത അക്ഷറിനെ ആർറിച് നോർട്യ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇറങ്ങിയ കാർത്തിക് 21 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ നേടിയ 30 റൺസാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 148ൽ എത്തിച്ചത്.

നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ കാർത്തിക്കിനെ നേരത്തെ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കാത്ത പന്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ

മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ, മുൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകനും കമന്റേറ്ററുമായ ഗ്രെയിം സ്മിത്ത് എന്നിവർ കടുത്ത ഭാഷയിലാണു പ്രതികരിച്ചത്.

‘ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫിനിഷർ എന്ന ലേബലാണു പ്രശ്നമാകുന്നത്. ഫിനിഷറായി കളിക്കുന്നയാൾ 15 ഓവർ പിന്നിട്ടതിനു ശേഷം മാത്രമാണു ബാറ്റു ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങേണ്ടതെന്നും 12–ാം ഓവറിലോ 13–ാം ഓവറിലോ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങില്ലെന്നുമാണു പലരും കരുതുന്നത്. ഐപിഎല്ലിൽപ്പോലും പവർ ഹിറ്റർമാരെ അവസാന 4–5 ഓവറുകളിൽ ബാറ്റു ചെയ്യിക്കുന്നതിനായി പല ടീമുകളും കാത്തുവയ്ക്കുന്നതും കണ്ടു.

നേരത്തെ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങായാലും അവർ ആദ്യ പന്തു മുതൽ സിക്സ് അടിക്കണമെന്നില്ല, മെല്ലെത്തുടങ്ങി വിക്കറ്റിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായാൽ, അവസാന 4–5 ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയുകയും ചെയ്യും’– ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു ഗ്രെയിം സ്മിത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ, ‘ എനിക്കിതു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നനായ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണു ദിനേഷ് കാർത്തിക്. ഐപിഎൽ വിട്ടേക്ക്. ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടിത്തന്നെ എത്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണു കാർത്തിക്. കാർത്തിക്കിനു മുൻപ് അക്ഷറിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാനാണ്’.

