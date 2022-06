ഹാർദിക്കിന്റെ ലെഗ്സ്റ്റംപ് എയറിൽ; ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു പാർനെൽ: ആഘോഷം വൈറൽ!

കട്ടക്ക്∙ ഐപിഎല്ലിലെ തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ ടീം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവും ആഘോഷമാക്കിയ താരമാണു ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഹാർദിക് വെറും 12 പന്തിൽ 31 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടും ഇന്ത്യയ്ക്കു ജയിക്കാനായിരുന്നില്ല.



എന്നാൽ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ഉശിരൻ പ്രകടനം പരമ്പരയിലെ 2–ാമത്തെ കളിയിൽ ആവർത്തിക്കാൻ ഹാർദിക്കിനു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 12 പന്തിൽ 9 റൺസാണു ഹാർദിക് മത്സരത്തിൽ നേടിയത്. 81 റണ്‍സോടെ തിളങ്ങിയ ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസെന്റെ ബാറ്റിങ് മികവിൽ മത്സരം 4 വിക്കറ്റിനു ജയിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പരയിലെ ലീഡും ഉയർത്തി (2–0).

മത്സരത്തിനിടെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസർ വെയ്ൻ പാർനൽ നൽകിയ ‘സെൻഡ് ഓഫ്’ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. പാർനെലിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഹാർദിക്കിനെ പൂർണമായും ‘ബീറ്റ്’ ചെയ്ത പന്ത് താരത്തിന്റെ ലെഗ് സ്റ്റംപ് കടപുഴക്കി. പിന്നാലെ ഹാർദിക്കിനെ നോക്കിയതിനു ശേഷം വിക്കറ്റ് ഹൃദയത്തിലുണ്ടായകും എന്ന് അർഥം വരുന്നവിധം, ‘കൈകൾ കൊണ്ടുള്ള ഹൃദയ ചിഹ്നം തന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തു വയ്ക്കുകയാണു പാർനെൽ ചെയ്തത്. പാർനെലിന്റെ ആഘോഷം ആരാധകരും ഏറ്റെടുത്തു.

ബാറ്റിങ്ങിലെ പിഴവുകളാണു തോൽവിയിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത് മത്സരശേഷം പ്രതികരിച്ചു. ‘പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും 10–15 റൺസെങ്കിലും കുറവാണു നേടാനായത്. ആദ്യ 7–8 ഓവറുകളിൽ ഭുവിയും മറ്റു പേസർമാരും വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണു ബോൾ ചെയ്തത്. പക്ഷേ, അതിനു ശേഷം മികവു നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴി‍ഞ്ഞില്ല.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ 2–ാം പകുതിയിൽ വിക്കറ്റുകളായിരുന്നു വേണ്ടത്. പക്ഷേ അതു വീഴ്ത്താൻ ‍ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല’– പന്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

