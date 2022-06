‘25 വർഷം മുൻപ് ഇരട്ടസെഞ്ചറിയടിച്ച കട്ടക്ക്; അതേ വേദിയിൽ ഐസിസി അംപയർ; അനന്തന്റെ ‘ടൈം’!

കാൽ നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് ഇതേ മൈതാനത്തു താൻ ചരിത്രം കുറിച്ചതിന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഓർമയുമായാണ് ഐസിസി പാനൽ അംപയർ കെ.എൻ.അനന്തപത്മനാഭൻ കഴിഞ്ഞദിവസം കട്ടക്കിലെ ബാരബതി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നത്. ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ട്വന്റി–20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഫീൽഡ് അംപയറായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയും കേരളത്തിന്റെ മുൻ രഞ്ജി ടീം നായകനുമായ അനന്തൻ. റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിന്റെയും ഇൻസമാം ഉൽ ഹഖിന്റെയും സ്റ്റീവ് വോയുടെയും ഡാരെൻ ലെമാന്റെയുമെല്ലാം വിക്കറ്റുകൾ കടപുഴക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ലെഗ്സ്പിന്നർ ഓൾ റൗണ്ടർകൂടിയാണെന്ന് ഇരട്ടശതകത്തിലൂടെ തെളിയിച്ച അതേ ബാരബതി സ്റ്റേഡിയം.



ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള ട്വന്റി–20 മത്സരത്തിനു ശേഷം അനന്തൻ ആ മൈതാനത്തു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ടു മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു വാട്സാപ് വഴി അയച്ചു. ഒന്നു മനോരമ പ്രതിനിധി. രണ്ടാമൻ പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് എഴുത്തുകാരൻ കെ.പ്രദീപ്. ഈ മൈതാനം ഓർക്കുന്നുവോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഉടൻ മറുപടിയെത്തി, പിന്നെയില്ലേ, ആ ഇരട്ട സെഞ്ചറി മറക്കാനാകുമോ? 1997 ഫെബ്രുവരിയിൽ കേരളവും ഒഡീഷയും തമ്മിലുള്ള രഞ്ജിട്രോഫി സൂപ്പർ ലീഗ് മത്സരത്തിലാണ് അനന്തൻ 200 റൺസ് നേടിയത്. ഫിറോസ് വി.റഷീദ് നായകനും സുനിൽ ഒയാസിസ് ഉപനായകനുമായ കേരള ടീമിന്റെ കരുത്തായിരുന്നു അനന്തൻ. ആ ഇരട്ടശതകനേട്ടത്തിനു നേരിട്ടു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരായിരുന്നു ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ.

കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം ക്രിക്കറ്റിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന റോളിൽ ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിൽക്കുമെന്നു താൻ സ്വപ്നംപോലും കണ്ടിരുന്നില്ലെന്ന് അനന്തപത്മനാഭൻ ‘മനോരമ’ ഓൺലൈനിനോടു പറഞ്ഞു.

അനന്തന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്;

കട്ടക്കിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽനിന്നപ്പോൾതന്നെ ഞാൻ ആദ്യമോർത്തത് ആ ഇരട്ട സെഞ്ചറിയും പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരെയും ആണ്. ഇന്നും മറക്കാനാകാത്ത ഓർമയാണാ മത്സരം. ഞാനടങ്ങിയ ടീം കട്ടക്കിലെത്തും മുൻപുതന്നെ നിങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു. എന്നെ കണ്ടയുടൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു, കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിലേക്കു പോകുകയാണ്. കൂടെ വരുന്നോ എന്ന്? സൂര്യക്ഷേത്രം കാണുകയെന്നതു സ്വപ്നമായിരുന്നു. പരിശീലനമുണ്ടാകുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതൊഴിവാക്കി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം വരാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവിടെ തൊഴുതപ്പോൾ കെ.പ്രദീപ് പറഞ്ഞു, ഈ മത്സരത്തിൽ അനന്തൻ സെഞ്ചറിയടിക്കും. നാവു പൊന്നായി. സെഞ്ചറി ഇരട്ടശതകത്തിലേക്കു മാറി.

അംപയറെന്ന നിലയിൽ കട്ടക്കിൽ രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രാജ്യാന്തര മത്സരം നിയന്ത്രിക്കാനെത്തിയത് ഇതാദ്യം. കാൽ നൂറ്റാണ്ടു മുൻപത്തെ മൈതാനമേയല്ല ബാരാബതി. സ്റ്റേഡിയത്തിലേത്. മികച്ച പുല്ലെല്ലാം വച്ച് അടിപൊളിയാക്കി. ഫ്ലഡ്‌ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. ഡ്രസ്സിങ് റൂമെല്ലാം നന്നായി ഫർണിഷ് ചെയ്തു രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലാക്കി. ഗ്രൗണ്ടിന്റെ എടുപ്പാകെ മാറിയെങ്കിലും എന്റെ സ്വകാര്യ നേട്ടം മറക്കാനാകില്ലല്ലോ.

ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നെല്ലാം വിരമിച്ച് ഇത്രയും നാളുകൾക്കുശേഷം അതേ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു റോളിൽ വരുമെന്ന് ആരു കരുതി? അംപയറായതിനാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒഡീഷയോ കട്ടക്കോ നമ്മുടെ പതിവു യാത്രകളിൽ വരില്ലല്ലോ?

അതിനാൽ ഇതു ഭാഗ്യംകൂടിയായി കരുതുന്നു. ഇതേ ഗ്രൗണ്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിച്ചതു വലിയ കാര്യം.

അന്നത്തെ ഇരട്ടശതകനേട്ടമെല്ലാം നാട്ടിലറിയാൻ നിങ്ങളുണ്ടായതിനാൽ സാധിച്ചു. പുറത്തുനടക്കുന്ന രഞ്ജി മത്സരമൊന്നും കാര്യമായി കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങൾ അന്നു നൽകിയിരുന്നില്ല. നേരിട്ടു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുണ്ടായതിനാൽ ഇരട്ടസെഞ്ചറിനേട്ടത്തിന്റെ വാർത്ത നാട്ടിൽ നന്നായി വന്നു.

1996–97 സീസണിൽ കട്ടക്കിൽ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനെത്തിയ അനന്തപത്മനാഭൻ കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൽ.

∙ കേരളത്തിന്റെ സൂപ്പർ ലീഗ് വർഷം

കരുത്തരായ തമിഴ്നാടിനെയും കർണാടകയെയും ഹൈദരാബാദിനെയുമെല്ലാം മറികടന്നു കേരളം ദക്ഷിണമേഖലാ രഞ്ജി ട്രോഫി ചാംപ്യൻമാരായ വർഷമായിരുന്നു 1996–97. പാലക്കാട്ട് കർണാടകയെ തകർത്താണു ജേതാക്കളായത്. അതു നേടിക്കൊടുത്തതു ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി രഞ്ജി സൂപ്പർലീഗ് പ്രവേശനം. മൊഹാലിയിൽ പഞ്ചാബിനെതിരെയും പുണെയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെയും ഇൻഡോറിൽ മധ്യപ്രദേശിനെതിരെയും കട്ടക്കിൽ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെയുമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മത്സരങ്ങൾ. അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവും അണ്ടർ–19 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയെ ജയിപ്പിച്ച റിതിന്ദർ സിങ് സോധിയുമെല്ലാമടങ്ങിയതായിരുന്നു പഞ്ചാബ് ടീം. പാലക്കാട്ടെ മത്സരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ലേഖകൻ കേരള ടീമിനൊപ്പം 4 സൂപ്പർ ലീഗ് മത്സരങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ യാത്ര ചെയ്തു. ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും തോറ്റ കേരളം ഒഡീഷയോടു സമനില പിടിച്ചു.

∙ കട്ടക്കിലെ ഇരട്ടശതകം

ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളത്തിനു രണ്ടാം പന്തിൽതന്നെ ഓപ്പണർ കെ.എൻ.ബാലസുബ്രഹ്മണ്യനെ (പൂജ്യം) നഷ്ടമായി. ബാലു എന്നു വിളിക്കുന്ന ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ പുറത്തായപ്പോൾ എത്തിയതു സഹോദരൻകൂടിയായ കെ.എൻ.അനന്തപത്മനാഭൻ. മികവുറ്റ ഇന്നിങ്സ് കളിച്ച അനന്തൻ സെഞ്ചറിയിലേക്കും പിന്നീട് ഇരട്ടസെഞ്ചറിയിലേക്കും കുതിച്ചു. അന്നത്തെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഒയാസിസിനൊപ്പം (135) മൂന്നാം വിക്കറ്റിന് 290 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടും നേടി. കേരളം 9ന് 535 റൺസെടുത്തു ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. അനന്തൻ 483 പന്തിൽ 22 ബൗണ്ടറികളോടെ നേടിയത് 200 റൺസ്. സ്കോർ ഒന്നിനു പൂജ്യം എന്ന നിലയിൽ എത്തിയ അനന്തൻ പുറത്താകുമ്പോൾ സ്കോർ 4 വിക്കറ്റിന് 444 റൺസ്. തുടർന്നു ബാറ്റ് ചെയ്ത ഒഡീഷയുടെ 6 വിക്കറ്റുകൾ 99 റൺസിനു വീഴ്ത്തി അനന്തൻ തന്റെ ഓൾറൗണ്ട് മികവു വ്യക്തമാക്കി. ഫോളോ ഓൺ ചെയ്ത ഒഡീഷയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ 2 വിക്കറ്റും ഈ ലെഗ്സ്പിന്നർ വീഴ്ത്തി.

∙ അനന്തൻ ‘വൺ ഡൗണായ’ കഥ

ബാറ്റിങ് മികവുണ്ടെങ്കിലും അന്നത്തെ കേരള ടീം മാനേജ്മെന്റ് അനന്തനെ ബാറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത് കൃത്യമായ സ്ഥാനമില്ലാതെ. ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാമൻ, മറ്റു ചിലപ്പോൾ ആറും ഏഴും. പൂണെ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരായ മത്സരം. മുൻ രഞ്ജിതാരം എ.സത്യേന്ദ്രയായിരുന്നു അന്നു ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ. ഇന്ത്യൻ താരം ഋഷികേശ് കനിത്കറുടെയും ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അക്കാലത്തെ മികവുറ്റ ബാറ്റർമാരിലൊരാളായ ശന്തനു സുഗ്‌വേക്കറുടെയും അഭിജിത് കാലെയുടെയുമെല്ലാം മികവിൽ പടുകൂറ്റൻ സ്കോറുയർത്തി മഹാരാഷ്ട്ര. ചായസമയത്തിനു ശേഷമാണു കേരളം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയത്. ഓപ്പണർമാരായ എസ്.ശങ്കറും കെ.എൻ.ബാലസുബ്രഹ്മണ്യവും ക്രീസിലെത്തി. അന്നത്തെ മത്സരം തീരാൻ ഏതാനും ഓവറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോൾ കോച്ച് സത്യേന്ദ്ര അനന്തപത്മനാഭനോടു ‘നൈറ്റ് വാച്ച്മാനായി’ പാഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. (അതതു ദിവസത്തെ കളി തീരാൻ ഏതാനും ഓവറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോൾ മുൻനിര ബാറ്ററെ ഇറക്കുന്ന പതിവില്ല. അപ്പോൾ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വാലറ്റക്കാരനാണു നൈറ്റ് വാച്ച് മാൻ).

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ട്വന്റി–20 മത്സരത്തിൽ ഫീൽഡ് അംപയറായിരുന്ന കെ.എൻ.അനന്തപത്മനാഭൻ (മധ്യത്തിൽ) മറ്റ് അംപയർമാർക്കും സ്കോറർമാർക്കുമൊപ്പം കട്ടക്കിലെ ബാരബതി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.

മുൻ നായകനും മുതിർന്ന താരവുമായ അനന്തന്റെ സീനിയോറിറ്റി സത്യേന്ദ്ര പരിഗണിച്ചില്ലേ എന്ന് ആർക്കും സംശയം തോന്നാവുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. അനന്തപത്മനാഭൻ തികഞ്ഞ സംയമനത്തോടെ കോച്ചിനു മുന്നിൽ ഒരു ഉപാധിവച്ചു, ‘സർ, ഞാൻ നൈറ്റ് വാച്ച്മാനായി പാഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ, ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.’ എന്താണതെന്നായി സത്യേന്ദ്ര. അനന്തൻ പറഞ്ഞു, ‘ പാഡ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നില്ലെങ്കിലും നാളെ മൂന്നാം നമ്പറിൽതന്നെ എന്നെ ബാറ്റിങ്ങിനു വിടണം.’

സാധാരണ നിലയിൽ നൈറ്റ് വാച്ച്മാനായി പാഡ് ചെയ്തയാൾ അന്നു കളിക്കാനിറങ്ങേണ്ടിവന്നില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്നു ടീം പതിവു ബാറ്റിങ് ക്രമമാണു പാലിക്കുക. അതു തനിക്കു സമ്മതമല്ലെന്നും നാളെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീഴുമ്പോൾ തന്നെത്തന്നെ ബാറ്റിങ്ങിനു വിടണമെന്നുമായിരുന്നു അനന്തന്റെ ആവശ്യം. കോച്ച് വഴങ്ങി.

പിറ്റേന്നു രാവിലെ സ്കോർ 86ലെത്തിയപ്പോൾ എസ്.ശങ്കർ പുറത്തായി. സഹോദരൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനൊപ്പം അനന്തൻ ബാറ്റിങ് തുടങ്ങി. കേരള ടീം 356 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായപ്പോഴും 324 പന്തിൽ 17 ബൗണ്ടറിയോടെ നേടിയ 161 റൺസുമായി അനന്തൻ പുറത്താകാതെ നിന്നു. താൻ മികച്ച ബാറ്ററാണെന്ന് അനന്തൻ തെളിയിച്ച മത്സരം.

∙ ബാറ്റിങ് പോരെന്ന് മുഖ്യ സിലക്ടർ

മഹാരാഷ്ട്രയുമായുള്ള മത്സരത്തിനു ശേഷം നേരെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലേക്ക്. അവിടെ മധ്യപ്രദേശുമായി മത്സരം. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലിയുടെ പേരമകൻ അബ്ബാസ് അലിയുടെ മികവിൽ കേരളത്തെ മധ്യപ്രദേശ് പരാജയപ്പെടുത്തി. ആ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 27 റൺസും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 43 റൺസും മാത്രമായിരുന്നു അനന്തന്റെ സ്കോർ. ആ മത്സരം കാണാൻ അന്നത്തെ ദേശീയ ടീം സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രമാകാന്ത് ദേശായി എത്തിയിരുന്നു.

അനന്തപത്മാഭന്റെയും ആ സീസണിലെ ലീഡിങ് വിക്കറ്റ് നേട്ടക്കാരൻ ബി.രാംപ്രകാശിന്റെയും ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനസാധ്യതയെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേശായി പറഞ്ഞത് അനന്തൻ നല്ല ലെഗ് സ്പിന്നറാണെങ്കിലും ബാറ്റിങ് പോരാ എന്നാണ്. അന്നു ടീമിലെ ലെഗ് സ്പിന്നറായ അനിൽ കുംബ്ലെ മികച്ച ഓൾ റൗണ്ടറാണെന്നും ദേശായി പറഞ്ഞുവച്ചു. ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ നേടിയ ഇരട്ട സെഞ്ചറിപോലൊരു മികവ് ഇൻഡോറിൽ മധ്യപ്രദേശിനെതിരെ നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ അനന്തന് അനുകൂലമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒഡീഷയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു മുൻപുതന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീം പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞുപോയിരുന്നു.

