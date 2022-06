50 കളിക്കാർ എപ്പോഴും റെഡിയെന്ന് ജയ് ഷാ; ഭാവിയിൽ ഒരേ സമയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2 ടീമുകൾ!

മുംബൈ ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഏതു സമയവും അവസരം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന 50 കളിക്കാർ എപ്പോഴും സുസജ്ജരായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ. കളിക്കാരുടെ ജോലിഭാരം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ ടീം ഒരേ സമയം രണ്ടു പരമ്പരകൾ കളിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുമാണ് 50 കളിക്കാരെ എപ്പോഴും തയാറാക്കി നിർത്തുന്നത്. ഇക്കാര്യം ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി (എൻസിഎ) അധ്യക്ഷൻ വി.വി.എസ്.ലക്ഷ്മണുമായി ചർച്ച ചെയ്തെന്നും ജയ് ഷാ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ, ഭാവിയിലും രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമുകൾ ഒരേ സമയം കളത്തിലിറങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

‘എൻസിഎ തലവൻ വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണുമായി ഇക്കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഒരേസമയം 50 കളിക്കാർ എപ്പോഴും സുസജ്ജരായി ഉണ്ടാകും. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ടീം ഒരു പരമ്പരയിൽ കളിക്കുന്ന അതേ സമയത്തുതന്നെ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ടീം മറ്റൊരു രാജ്യത്തും കളിക്കേണ്ടി വരും. ഒരേ സമയം രണ്ട് ദേശീയ ടീമുകൾ കളിക്കുന്ന അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത്’ – ജയ് ഷാ വിശദീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളുമായി ഇനിയും വിപുലപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ മത്സരങ്ങളെയും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിനെയും ബാധിക്കില്ലെന്നും ജയ് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ലോക ക്രിക്കറ്റ് ശക്തമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റും ശക്തമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെയോ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയോ മാത്രം കളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമല്ല അത്. ചെറിയ ടീമുകൾക്കെതിരെയും നമ്മൾ പരമ്പരകൾ കളിക്കും’ – ജയ് ഷാ വിശദീകരിച്ചു.

‘‘എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും നമ്മൾ എല്ലാ ടീമുകളുമായും കളിക്കും. ഐപിഎൽ അതിനെയൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഈ മാസം തന്നെ നമ്മൾ അയർലൻഡുമായി രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ടീമുകൾക്കെതിരെയും കളിച്ച് വലിയൊരു രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് വേദി കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം’ – ജയ് ഷാ പറഞ്ഞു.

