'കോലിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ലോക ഒന്നാം നമ്പർ പദവി വേണ്ടാതായോ?'

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ വിഷമിക്കുന്ന വിരാട് കോലിയുടെ മനോനിലയെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത്‌ മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി. 'പ്രതാപകാലത്ത് പ്രകടമാക്കിയ അതേ പ്രചോദനത്തോടെയാണോ കോലി കളിക്കുന്നത്? ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായി വീണ്ടുമെത്താൻ കോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതുവരെ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തിയടഞ്ഞോ അദ്ദേഹം?'-അഫ്രീദി ചോദിച്ചു.

'കളിക്കാരുടെ മനോഭാവമാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ പ്രധാനം. അത്തരമൊരു തീക്ഷ്ണമായ മനോഭാവം കോലിക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ടോ? ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററായി ആദ്യകാലത്ത് തിളങ്ങിയ കോലിക്ക് അതേ ഊർജത്തിൽ കളിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോലിക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ കോലി അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നേടിയെന്നാണോ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത്? എന്താണ് കോലിക്ക് സംഭവിച്ചത്? ഇതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം' -അഫ്രീദി വ്യക്തമാക്കി.

കരിയറിലെ ഏറ്റവും മോശം ഫോമിലൂടെയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കടന്നുപോകുന്നത്. കോലിയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് സെഞ്ചറി പിറന്നിട്ട് രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞു. 2019 നവംബർ 22ന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് ടെസ്റ്റിലാണ് കോലി ഏറ്റവുമവസാനം സെഞ്ചറി നേടിയത്. 2022 ഐപിഎല്ലിൽ ശരാശരിയിലും താഴെയായിരുന്നു കോലിയുടെ പ്രകടനം. പല മത്സരങ്ങളിലും ആദ്യ പന്തിൽ പുറത്തായി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കോലിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

2021 ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി 20 നായകസ്ഥാനം കോലി രാജിവച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഏകദിന ടീം നായകസ്ഥാനത്തു നിന്നും കോലിയെ മാറ്റി. അധികം വൈകാതെ ടെസ്റ്റിലെ നായകസ്ഥാനവും കോലി രാജി വച്ചൊഴിഞ്ഞു.

