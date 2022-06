'സ്ഥിരതയില്ല, വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയും; ലോകകപ്പ് ടീമിൽ പന്ത് എന്തിന്?'

മുംബൈ ∙ 2022 ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഋഷഭ് പന്തിന് സ്ഥാനം ഉറപ്പല്ലെന്നും ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കണമെന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വസിം ജാഫർ. 'പന്തിന്റെ ഇപ്പൊഴത്തെ ഫോം ഒട്ടും തൃപ്തികരമല്ല. ടീം ഇലവന്റെ ഭാഗമാവാൻ ഈ പ്രകടനം മതിയാവില്ല'-ജാഫർ പറഞ്ഞു. 'ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും നടത്തുന്ന പ്രകടനമികവ് ട്വന്റി 20യിൽ ആവർത്തിക്കാൻ പന്തിന് കഴിയുന്നില്ല. ടീമിലെ സ്ഥിരാംഗമല്ല പന്ത്'-ജാഫർ വ്യക്തമാക്കി.

'കെ.എൽ.രാഹുൽ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. ദിനേഷ് കാർത്തിക് നന്നായി കളിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ പന്തിന് ടീമിൽ ഇടം ഒരുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഐപിഎല്ലിലും രാജ്യാന്തര ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളിലും അസ്ഥിരമായ പ്രകടനമാണ് പന്ത് കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നത്. പല മത്സരങ്ങളിലും വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയുന്നു'-ജാഫർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2022 ഐപിഎല്ലിൽ പന്തിന്റെ പ്രകടനം നിരാശാജനകമായിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിൽ പല മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒരു അർധശതകം പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉയർന്ന സ്‌കോർ 44. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 46 ട്വന്റി 20 കളിച്ച പന്ത് 723 റൺസ് നേടി. ബാറ്റിങ് ശരാശരി 23.32. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 40 റൺസ് മാത്രമാണ് പന്ത് നേടിയത്.

English Summary: In T20Is, "Won't Say Rishabh Pant Is A Certainty": Wasim Jaffer