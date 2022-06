ഇതാര്യയും കലുര് ! ജയസൂവിതരണയുമോ?

ബെംഗളൂരു ∙ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കു ‘നൊസ്റ്റാൾജിയ’ സമ്മാനിച്ച് രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ മുംബൈ താരങ്ങളായ പൃഥ്വി ഷായുടെയും യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന്റെയും അപൂർവ കൂട്ടുകെട്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിനെതിരെ മുംബൈയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ പൃഥ്വി അർധ സെഞ്ചറി കടന്നപ്പോഴും യശസ്വി ഒരു റൺ പോലും നേടിയിരുന്നില്ല!



1996ൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ശ്രീലങ്കൻ ഓപ്പണർ സനത് ജയസൂര്യ ഏകദിനത്തിലെ അതിവേഗ അർധസെഞ്ചറി നേടിയപ്പോൾ സഹഓപ്പണർ റൊമേഷ് കലുവിതരണ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന മത്സരത്തിന്റെ ഓർമകളാണ് പൃഥ്വിയും യശസ്വിയും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കു നൽകിയത്.

71 പന്തിൽ 64 റൺസെടുത്ത് പൃഥ്വി പുറത്താകുമ്പോൾ യശസ്വി 52 പന്തുകളിൽ ഒരു റൺ പോലും നേടിയിരുന്നില്ല. 66 റൺസ് ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ടിലെ 2 റൺസ് എക്സ്ട്രാ ആയിരുന്നു. ഒടുവിൽ 54–ാം പന്തിൽ സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് തുറന്ന യശസ്വിയെ കാണികളും സഹതാരങ്ങളും എഴുന്നേറ്റു നിന്നു കയ്യടിച്ചാണ് വരവേറ്റത്.

1996ൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ സിംഗർ കപ്പിലായിരുന്നു ജയസൂര്യയുടെയും കലുവിതരണയുടെയും അപൂർവ കൂട്ടുകെട്ട്. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്നു നേടിയത് 70 റൺസ്. അതിൽ കലുവിതരണയുടെ സംഭാവന പൂജ്യം! 17 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചറി തികച്ച് ജയസൂര്യ അന്ന് ലോക റെക്കോർ‍ഡ് കുറിക്കുകയും ചെയ്തു.

മുംബൈയ്ക്ക് 346 റൺസ് ലീഡ്

ബെംഗളൂരു ∙ രഞ്ജിയിൽ മൂന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിനെതിരെ മുംബൈയ്ക്ക് 346 റൺസ് ലീഡ്. യശസ്വിയും (114 പന്തിൽ 35) അർമാൻ ജാഫറുമാണ് (67 പന്തിൽ 32) ക്രീസിൽ. മുബൈയുടെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ യശസ്വി സെഞ്ചറി നേടിയിരുന്നു. സ്കോർ: മുംബൈ– 393, ഒന്നിന് 133. ഉത്തർ പ്രദേശ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ്– 180. ബംഗാൾ–മധ്യപ്രദേശ് സെമിയിൽ മൂന്നാം ദിനം കളിയവസാനിക്കുമ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിന് 231 റൺസ് ലീഡ്. സ്കോർ: മധ്യപ്രദേശ്– 341, രണ്ടിന് 163. ബംഗാൾ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ്– 273.

