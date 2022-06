ക്യാപ്റ്റൻ പന്ത് പറഞ്ഞപോലെ എറിഞ്ഞു, വിക്കറ്റു കിട്ടി; വെളിപ്പെടുത്തി ആവേശ് ഖാൻ

രാജ്കോട്ട്∙ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ് ഇന്ത്യൻ പേസർ ആവേശ് ഖാനുള്ളത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന നാലാം ട്വന്റി20യിൽ നാല് ഓവർ പന്തെറിഞ്ഞ ആവേശ് ഖാൻ 18 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഡ്വെയ്ൻ പ്രിട്ടോറിയസ്, റാസി വാൻ ഡര്‍ ദസൻ, മാർകോ ജാൻസെൻ, കേശവ് മഹാരാജ് എന്നിവരെയാണ് ആവേശ് ഖാൻ പുറത്താക്കിയത്.

ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ വിക്കറ്റു വീഴ്ത്താൻ തന്നെ സഹായിച്ചെന്നു മത്സരശേഷം ആവേശ് ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു. 14–ാം ഓവറിൽ മാർകോ ജാൻസന്റെ വിക്കറ്റു വീഴ്ത്താൻ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ഉപദേശം സഹായിച്ചെന്ന് ആവേശ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. ഋതുരാജ് ഗെയ്‍‍ക്‌വാദിനു ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് 17 പന്തിൽ 12 റൺസെടുത്ത ജാൻസെൻ പുറത്തായത്. ആവേശിന്റെ സ്ലോ ബോളിലായിരുന്നു ജാൻസെന്റെ മടക്കം.

‘ഞാൻ ഒരു ബൗണ്‍സർ എറിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ലെഗ് കട്ടറിനു ശ്രമിക്കാമെന്ന് ഋഷഭ് പന്ത് എന്നോടു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചേക്കാമെന്ന് പന്ത് ഉപദേശിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ലെഗ് കട്ടറിനു ശ്രമിച്ചു, പന്ത് പറഞ്ഞതു പോലെ വിക്കറ്റും കിട്ടി’– ആവേശ് ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം കേശവ് മഹാരാജിനെതിരെയും ഇതേ തന്ത്രമാണു ലക്ഷ്യം കണ്ടതെന്നും ആവേശ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.

നാലാം ട്വന്റി20യിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 82 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ തകർത്തുവിട്ടത്. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ തോറ്റ ഇന്ത്യ മൂന്നാം മത്സരം 48 റൺസിനു വിജയിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കൊപ്പമെത്തി (2–2). ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 169 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 16.5 ഓവറിൽ 87 റൺസിനു പുറത്തായി.

English Summary: Avesh Khan Reveals Captain Rishabh Pant's Advice That Resulted In Wicket In 4th T20I