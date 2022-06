‘അയർലൻഡിനെതിരെ സഞ്ജു സാംസണ്‍ കളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല’

മുംബൈ∙ അയർലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയില്‍ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണിന് അവസരം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആകാശ് ചോപ്ര. 17 അംഗ ടീമിലുണ്ടെങ്കിലും സഞ്ജു സാംസണും രാഹുൽ ത്രിപാഠിക്കും കളിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ആകാശ് ചോപ്ര സ്വന്തം യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്രതികരിച്ചു. ഡബ്ലിനിൽ ജൂൺ 26നും 28നുമാണ് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പരമ്പര നടക്കുന്നത്.

‘വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്ത് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നാലാം നമ്പരിൽ ആര് ഇറങ്ങുമെന്നതാണു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. സഞ്ജു സാംസണ്‍, ദീപക് ഹൂഡ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി ഇവരിൽ ആര് കളിക്കും? മൂന്നാം നമ്പരിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവുണ്ട്. ഓപ്പണർമാരായി ഇഷാൻ കിഷനും ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദും കളിക്കും. താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ദീപക് ഹൂഡയാണ് കളിക്കേണ്ടത്.’

ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ നാലാമനായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയാൽ ഹൂഡയെ അഞ്ചാമനായെങ്കിലും പരിഗണിക്കണമെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര വ്യക്തമാക്കി. ‘അങ്ങനെയെങ്കില്‍ രാഹുൽ ത്രിപാഠിക്കും സഞ്ജു സാംസണും പുറത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ആകെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളാണുള്ളത്. എത്ര മാറ്റങ്ങളാണു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്’– ആകാശ് ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

അയർലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം– ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദ്, സഞ്ജു സാംസണ്‍, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, വെങ്കടേഷ് അയ്യർ, ദീപക് ഹൂഡ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക്, യു‍സ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ, അക്സർ പട്ടേൽ‌, രവി ബിഷ്ണോയി, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ആവേശ് ഖാൻ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഉമ്രാൻ മാലിക്.

English Summary: Former India Opener Doubtful Whether Sanju Samson And Rahul Tripathi Will Feature in Ireland T20Is