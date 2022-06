ലെസ്റ്റർഷറിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാറ്റിങ് തകർച്ച; 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം, കോലി ക്രീസിൽ

ലണ്ടൻ∙ ലെസ്റ്റർഷറിനെതിരായ സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാറ്റിങ് തകർച്ച. ആദ്യ സെഷനിൽ 90 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ 5 വിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്. രോഹിത് ശർമ (25), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (21), ഹനുമ വിഹാരി (3), ശ്രേയസ് അയ്യർ (0), രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണു നഷ്ടമായത്.



വിരാട് കോലി (9), ശ്രീകാർ ഭരത് (6) എന്നിവർ ക്രീസിലുണ്ട്.

ചേതേശ്വർ പൂജാര, ഋഷഭ് പന്ത്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നീ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ലെസ്റ്റർഷർ ടീമിലാണു കളിക്കുന്നത്. ലെസ്റ്റർഷറിനായി റോമാൻ വാക്കര്‍ 3 വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോൾ വിൽ ഡേവിസ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ശ്രേയസ് അയ്യരെയാണു പ്രസിദ്ധ് പുറത്താക്കിയത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിനായിരുന്നു ക്യാച്ച്. വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 35, 50–1 എന്ന സ്കോറുകളിലെത്തിയ ഇന്ത്യ പിന്നീട് രോഹിത്, വിഹാരി, ശ്രേയസ് എന്നിവരുടെ പുറത്താകലോടെ 55–4 എന്ന നിലയിലായി. ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 81ൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ജഡേജയുടെ പുറത്താകൽ.

