ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റിൽ തുല്യനീതി, പുരുഷ– വനിതാ താരങ്ങൾക്കു തുല്യവേതനം

ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച് ∙ ലോകക്രിക്കറ്റിൽ പുതുചരിത്രം കുറിച്ച് പുരുഷ,വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് ഒരേ പ്രതിഫലം നൽകാൻ ന്യൂസീലൻഡ്. ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും പ്ലെയേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ഒപ്പുവച്ച 5 വർഷ കരാറിലാണ് തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്ന തീരുമാനം. രാജ്യാന്തര, ആഭ്യന്തര തലങ്ങളിൽ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകൾക്കും ഇതു ബാധകമാണ്.

പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ കളിക്കുന്ന ന്യൂസീലൻഡ് വനിതാ താരത്തിന് ഒരു വർഷം 163246 ന്യൂസീലൻഡ് ഡോളർ (ഏകദേശം 80 ലക്ഷം രൂപ) വരെ മാച്ച് ഫീയായി ലഭിക്കാം. നേരത്തേ ഇത് ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. ‌



English Summary: New Zealand men and women cricketers to receive equal pay