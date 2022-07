ലണ്ടന്‍∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20ക്കു ശേഷം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസൺ. ‘നാട്ടിലേക്കു തിരികെ വരികയാണ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദി’ എന്നു താരം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിൽ മാത്രമാണ് ബിസിസിഐ സഞ്ജു സാംസണെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ടീമിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ അവസരം ലഭിച്ചില്ല.

ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ വിരാട് കോലിയുൾപ്പെടെയുള്ള സീനിയർ താരങ്ങൾ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തും. കോലിയെ കൂടാതെ ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, രവീന്ദ്ര ജ‍ഡേജ എന്നിവര്‍ ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിലില്ല. സഞ്ജുവിനു പുറമേ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, വെങ്കടേഷ് അയ്യർ, അർഷ്ദീപ് സിങ് എന്നിവരും ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിൽ മാത്രമുള്ള താരങ്ങളാണ്.

അയർലൻഡിനെതിരെ ഡബ്ലിനിൽ നടന്ന രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു അർധസെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ സഞ്ജു 42 പന്തിൽ 77 റൺസാണു നേടിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ‍ഡെർബിഷെയറിനെതിരായ സന്നാഹ മത്സരത്തിലും തിളങ്ങി. 38 റൺസാണു താരം നേടിയത്. നോർ‌ത്തന്റ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായിരുന്നു. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലാണ് സഞ്ജു ഇനി കളിക്കുക.

ജൂലൈ 22 മുതൽ 27 വരെയാണ് ടീം ഇന്ത്യയുടെ വിൻഡീസ് പര്യടനം. ഇഷാൻ കിഷനു പിന്നിൽ 2–ാം നമ്പർ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായാണു സഞ്ജു 16 അംഗ ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. 2021ൽ ഒരേയൊരു ഏകദിനം മാത്രമാണു സഞ്ജു ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. മത്സരത്തിൽ 46 റൺസ് നേടിയെങ്കിലും സഞ്ജുവിനു പിന്നീട് ഏകദിന ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടും മൂന്നും ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീം: രോഹിത് ശർമ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഇഷാൻ കിഷൻ, വിരാട് കോലി, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ദീപക് ഹൂഡ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ദിനേഷ് കാർത്തിക്, ഋഷഭ് പന്ത്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, അക്സർ പട്ടേൽ, രവി ബിഷ്ണോയി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ആവേശ് ഖാൻ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ഉമ്രാൻ മാലിക്.

English Summary: Sanju Samson's Facebook post after India vs England first T20