‘ടെസ്റ്റിൽ അശ്വിനെ ബെഞ്ചിലിരുത്താമെങ്കിൽ ട്വന്റി20യിൽ കോലിയെയും ഒഴിവാക്കാം’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ വിരാട് കോലിയെ ഏതു ഫോർമാറ്റിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് ഒരു വർഷം മുൻപ് പോലും ചിന്തിക്കാനാകാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ താരത്തിന് അത്ര അനുകൂലമല്ല. ട്വന്റി20 ടീമിലെങ്കിലും കോലിക്കു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. കഴി‍ഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി കോലി ഒരു സെഞ്ചറി പോലും നേടിയിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ബാറ്റിങ്ങിൽ മൊത്തത്തിൽ ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുമാണ്.

ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎൽ സീസണിൽ 16 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്നായി 115.98 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 341 റൺസ് മാത്രമാണ് കോലി നേടിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിൽ 11, 20 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ സ്കോർ. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുശേഷം രണ്ടു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കോലി കളിച്ചത്.

ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെ ബെഞ്ചിലിരുത്താമെങ്കിൽ ട്വന്റി20യിൽ കോലിയെ എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൂടായെന്നാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവിന്റെ ചോദ്യം. ‘ടി20 കളിക്കുന്ന പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് കോലിയെ ബെഞ്ചിലിരുത്താൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ബോളർ അശ്വിനെ ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ബാറ്ററെയും പുറത്താക്കാം.’ കപിൽ ദേവ് ഒരു ടിവി അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

വർഷങ്ങളായി വിരാട് ബാറ്റ് ചെയ്ത ആ നിലവാരത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ്. പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് കോലി പേരെടുത്തത്. പക്ഷേ അതു തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന യുവാക്കളെ അതുകാരണം ടീമിൽനിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഈ ചെറുപ്പക്കാർ വിരാടിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന പോസിറ്റീവ് അർത്ഥത്തിൽ ടീമിലെ സ്ഥാനങ്ങൾക്കായുള്ള മത്സരം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.’– 1983ൽ ഇന്ത്യയെ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച കപിൽ പറഞ്ഞു.

ഈ മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ച താരങ്ങളിൽ കോലിയുമുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ട്വന്റി20യിലും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചു. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ കോലിക്കു വിശ്രമം അനുവദിച്ചാൽ അത് അദ്ദേഹം ടീമിൽനിന്നു പുറത്തായതായി കണക്കാക്കാമെന്ന് കപിൽ പറഞ്ഞു.

