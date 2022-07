ഇന്ത്യ x ലോക ഇലവൻ; ‘സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കാൻ’ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75–ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യൻ ടീമും ലോക ഇലവനും തമ്മിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യത തേടി കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇന്ത്യ – ലോക ഇലവൻ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാനാകുമോയെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിനോട് (ബിസിസിഐ) ആരാഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് 22ന് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെയും വിദേശ താരങ്ങളെയും മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ബിസിസിഐയുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം മത്സരം നടത്താൻ ഒന്നര മാസത്തോളം മാത്രം സമയം ശേഷിക്കെ, രാജ്യാന്തര താരങ്ങളെ ഇത്തരമൊരു മത്സരത്തിനായി ലഭ്യമാക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ബിസിസിഐ. ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജയ്റ്റ്‍ലി സ്റ്റേഡിയത്തില് ‍മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

‘‘ഓഗസ്റ്റ് 22ന് ഇന്ത്യയും ലോക ഇലവനും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം നടത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക ഇലവനെ കളത്തിലിറക്കാൻ വിവിധ ടീമുകളിൽ നിന്നായി കുറഞ്ഞത് 13–14 രാജ്യാന്തര കളിക്കാരെങ്കിലും വേണം. വ്യത്യസ്ത ടീമുകളിൽ നിന്നായി ഇത്രയും താരങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാനാകുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്’ – ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് എൻഡിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അതേസമയം, മത്സരം നടത്താനായി നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് സീസൺ സജീവമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, കരീബിയൻ പ്രിമിയർ ലീഗും ആരംഭിക്കും. പ്രതിഫലം നൽകി താരങ്ങളെ എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ബിസിസിഐ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

ജൂലൈ 22 മുതൽ 26 വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബർമിങ്ങാമിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) വാർഷിക യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിനിടെ വിവിധ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിച്ച് കളിക്കാരെ എത്തിക്കാനാണ് നീക്കം. മറുവശത്ത്, ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരെ മത്സരത്തിന് എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

സിംബാബ്‍വെയ്‌ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പര ഓഗസ്റ്റ് 20ന് അവസാനിക്കും. ഈ പരമ്പരയിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 22നു മാത്രമേ തിരിച്ചെത്തൂ എന്നതിനാൽ, ഇവരുടെ സേവനം ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയും ഋഷഭ് പന്തും ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ സിംബാബ്‌വെയിലേക്കു പോകുന്നില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇവരെ മത്സരത്തിനു ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല. ശ്രീലങ്കയിൽ ഓഗസ്റ്റ് 27ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യാകപ്പിലാണ് ഇവർക്കു തുടർന്ന് കളിക്കാനുള്ളത്.

English Summary: Government Requests BCCI For India vs World XI Match For Independence Day Celebrations