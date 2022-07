ലണ്ടൻ∙ മോശം ഫോമിൽ തുടരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. വിദഗ്ധരെന്നു പറയുന്ന ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് രോഹിത് ശർമ ചോദിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ടീമിനു പുറത്തു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്നും രോഹിത് ശര്‍മ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ‘‘കോലിയെ കളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, കാരണം പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല.’’

‘‘ആരൊക്കെയാണ് ഈ വിദഗ്ധരെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ വിദഗ്ധരെന്നു വിളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അറിയില്ല. അവർ എല്ലാം പുറത്തുനിന്നാണു കാണുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിനകത്ത് എന്താണു നടക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ടീമിന്റെ ഭാഗമായി ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും ഒരുപാടു ചിന്തകളുമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കളിക്കാർക്കു പിന്തുണയും അവസരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകും. പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതു മനസ്സിലാകില്ല. ടീമിന് അകത്ത് എന്തു നടക്കുന്നുവെന്നതാണ് എനിക്കു പ്രധാനം’’– രോഹിത് ശർമ പറഞ്ഞു.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ആറു പന്തുകൾ നേരിട്ട വിരാട് കോലി 11 റൺസ് മാത്രമെടുത്തു പുറത്തായിരുന്നു. ബർമിങ്ങാമിൽ നടന്ന രണ്ടാം ട്വ‌ന്റി20യിൽ മൂന്നു പന്തുകൾ നേരിട്ട കോലി ഒരു റൺസാണ് ആകെ നേടിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെ കോലിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം ശക്തമായിരുന്നു.

