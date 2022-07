ലിവിങ്സ്റ്റണിന്റെ ക്യാച്ച് പാഴാക്കി കോലി; നെറ്റ്സിൽ പോലും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് സഹതാരം

ലണ്ടൻ∙ ഇന്ത്യ– ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റണിന്റെ ക്യാച്ച് പാഴാക്കി ഇന്ത്യൻ താരം വിരാട് കോലി. ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ പോയ കോലി ഫീൽഡിങ്ങിലും പിഴവുകൾ വരുത്തുന്നതിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിങ്ങിൽ 19–ാം ഓവറിലാണു സംഭവം. ഹർഷൽ പട്ടേലിന്റെ ഓവറിൽ ഉയർത്തിയടിച്ച ലിവിങ്സ്റ്റണിന്റെ ഷോട്ട് കോലി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കയ്യിൽ തട്ടി പന്ത് താഴെവീണു.

36 റൺസെടുത്തു നിൽക്കെയായിരുന്നു ലിവിങ്സ്റ്റണിന്റെ ക്യാച്ച് കോലി വിട്ടത്. 29 പന്തിൽ 42 റൺസെടുത്തു ലിവിങ്സ്റ്റൺ പുറത്താകാതെ നിന്നു. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 215 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒൻപതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 198 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.

അതേസമയം വിരാട് കോലിയുടെ പ്രകടനത്തിൽ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സഹതാരമായിരുന്ന അമിത് മിശ്ര രംഗത്തെത്തി. ‘‘നെറ്റ്സിൽ പോലും കോലി ക്യാച്ച് പാഴാക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കോലി ഒരു ക്ലാസ് പ്ലേയറാണ്, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അദ്ദേഹം തന്റെ പഴയ ഫോമിലേക്കു തിരികെവരും. വെറുതേ സമ്മർദത്തിൽപെടേണ്ട കാര്യമില്ല’’– അമിത് മിശ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ആറു പന്തുകൾ നേരിട്ട വിരാട് കോലി 11 റൺസ് മാത്രമെടുത്തു പുറത്തായിരുന്നു. ബർമിങ്ങാമിൽ നടന്ന രണ്ടാം ട്വ‌ന്റി20യിൽ മൂന്നു പന്തുകൾ നേരിട്ട കോലി ഒരു റൺസാണ് ആകെ നേടിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കോലി ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

English Summary: Kohli drops sitter; ex-teammate says he shouldn't take ‘added pressure’