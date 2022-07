‘വിരാട് കോലി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്കു തിരിച്ചുപോകണം, കളിച്ച് മടങ്ങി വരട്ടെ’

മുംബൈ∙ ഫോം കണ്ടെത്താനാകാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിരാട് കോലി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ച് തിരിച്ചുവരണമെന്നത് അത്ര മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ മുൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സയ്യിദ് കിർമാനി. ‘‘ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവസരത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിന്റെ സമയമാണ്. കുറച്ച് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ എത്ര മുൻപരിചയം ഉണ്ടെങ്കിലും സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഇടപെടും’’– കിർമാനി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

‘‘ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്കു തിരികെ പോയി ഫോം കണ്ടെത്തുകയാണു വേണ്ടത്. വിരാട് കോലിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതു പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.’’– കിർമാനി പറഞ്ഞു. ജൂനിയര്‍ താരങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നതു പോലെ ചില സമയങ്ങളിൽ സീനിയർ താരങ്ങൾക്കും പിന്തുണ ലഭിക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം അമിത് മിശ്രയും പ്രതികരിച്ചു. വിരാട് കോലിയിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടമാകാതെ നോക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്ന് അമിത് മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ മോശം പ്രകടനം ന‌ടത്തിയ കോലിക്ക് പരുക്കും വില്ലനായെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ‌ വിരാട് കോലി കളിക്കുന്നില്ല. 14, 17 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിനങ്ങൾക്കായി കോലി ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നു ബിസിസിഐ അംഗത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോ‍ർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നലെ നോട്ടിങ്ങാമിൽനിന്നു ലണ്ടനിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീം പോയ ബസിൽ കോലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈദ്യപരിശോധനകൾക്കായാണ് കോലി യാത്ര മാറ്റിവച്ചതെന്നാണു വിവരം.

