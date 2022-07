വിരാട് കോലിക്ക് നാഭിക്കു പരുക്ക്, പ്രതികരിക്കാതെ ബിസിസിഐ; ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ കളിച്ചേക്കില്ല

നോട്ടിങ്ങാം ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഇന്നത്തെ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ വിരാട് കോലി ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുന്നതു കാത്തിരുന്ന ആരാധകർക്കു നിരാശ. നാഭിയിലെ പരുക്കുമൂലം ഇന്നു കോലി കളിച്ചേക്കില്ല. കോലിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കുമെന്നും 14, 17 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിനങ്ങൾക്കായി ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും ബിസിസിഐ അംഗത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോ‍ർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നലെ നോട്ടിങ്ങാമിൽനിന്നു ലണ്ടനിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീം പോയ ബസിൽ കോലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈദ്യപരിശോധനകൾക്കായാണ് കോലി യാത്ര മാറ്റിവച്ചതെന്നാണു വിവരം.

കഴിഞ്ഞ 2 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിൽ കോലിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് പരുക്കുമൂലമുള്ള പിൻവാങ്ങൽ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനിടെയാണു കോലിക്കു പരുക്കേറ്റതെന്നാണു വിവരം. ഇന്നു രാവിലെ കോലിയെ വീണ്ടും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ പരുക്ക് സംബന്ധിച്ച് ബിസിസിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ട്വന്റി20യിലും ടെസ്റ്റിലും സമീപകാലത്തു മികവിൽ പിന്നാക്കം പോയെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിലൂടെ വിരാട് കോലി വലിയ തിരിച്ചുവരവു നടത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ആരാധകർ.ഏകദിനത്തിലെ താരത്തിന്റെ മികച്ച ബാറ്റിങ് കണക്കുകളായിരുന്നു പ്രതീക്ഷയ്ക്കു കാരണം.

ഇതിനിടെ കോലിയുടെ ടീമിലെ സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങളും സജീവമായിത്തുടങ്ങി. മുൻകാല ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ടു തട്ടിലാണ്. ഫോമിലല്ലാത്ത കോലിക്കു നിരന്തരം അവസരം നൽകുന്നതിനെ വിമർശിച്ചവരിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ വീരേന്ദർ സേവാഗും വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദുമുണ്ട്.

‘കോലിയുടെ മികവിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല’

നോട്ടിങ്ങാം ∙ മോശം ഫോം തുടരുന്നതിനിടെ വിരാട് കോലിക്കു പിന്തുണയറിയിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ കോലിയുടെ മികവിൽ ആർക്കും സംശയമില്ലെന്നും ടീം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും രോഹിത് പറഞ്ഞു. കോലിക്കെതിരായ മുൻകാല താരങ്ങളുടെ വിമർശനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ടീമിലേക്ക് കളിക്കാരെ നിർദേശിക്കുന്ന ആ വിദഗ്ധർ ആരെന്നായിരുന്നു രോഹിത്തിന്റെ മറുചോദ്യം. ‌‌എല്ലാ കളിക്കാർക്കും പരമാവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ടീമിനു പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ മോശം സമയമുണ്ടാകുന്നതു സ്വഭാവികമാണെന്നും രോഹിത് പറഞ്ഞു.

ഫോം താൽക്കാലികമാണ്. ക്ലാസ് ശാശ്വതവും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കോലി ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ എനിക്ക് ആശങ്കയില്ല. കോലിയെപ്പോലെ അടുത്ത കാലത്തു മികച്ച പ്രകടനം നടത്താത്ത ഒരുപാട് ബാറ്റർമാരുണ്ട്. -സുനിൽ ഗാവസ്കർ

വിരാട് കോലി മികച്ച ഇന്നിങ്സ് കളിക്കുന്നതും സെഞ്ചറി നേടുന്നതും മുൻപ് പതിവു കാഴ്ചയായിരുന്നു. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളും വർധിച്ചതാണ് പ്രശ്നം. കോലി സ്വത്താണെന്ന് മറക്കരുത്. ഫോം കണ്ടെത്താൻ സമയം നൽകൂ.- അജയ് ജഡേജ

ഏതു പൊസിഷനിലും ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒട്ടേറെ മികച്ച ബാറ്റർമാർ നമുക്കുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരിൽ പലരും റിസർവ് ബെഞ്ചിലാണ്. നിലവിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലുള്ള താരങ്ങളെത്തന്നെ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. - വീരേന്ദർ സേവാഗ്

സുനിൽ ഗാവസ്കർ, വീരേന്ദർ സേവാഗ്,വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദ്,അജയ് ജഡേജ

ഫോമിലല്ലാത്ത കളിക്കാരെ അവരുടെ ‘വലുപ്പം’ നോക്കാതെ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു. സൗരവ് ഗാംഗുലി, വീരേന്ദർ സേവാഗ്, യുവ്‍രാജ് സിങ്, സഹീർ ഖാൻ തുടങ്ങിയവർ ഇങ്ങനെ പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലൂടെ ഫോം വീണ്ടെടുത്താണ് അവരൊക്കെ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നത്.

- വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദ്

English Summary: Virat Kohli to miss first ODI against England due to groin strain