‘ഐപിഎല്ലിൽ വിശ്രമിക്കില്ല; ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തുമ്പോൾ സീനിയർ താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം വേണം’

മുംബൈ∙ ഐപിഎൽ‌ മത്സരങ്ങളില്‍ വിശ്രമം ആവശ്യമില്ലാത്ത സീനിയര്‍ താരങ്ങൾ എന്തിനാണു ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ വിശ്രമിക്കുന്നതെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സുനിൽ ഗാവസ്കർ. അടുത്തിടെ നടന്ന പര്യടനങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവർക്കു വിശ്രമം അനുവദിച്ചതിനെതിരെയാണ് ഗാവസ്കർ രംഗത്തുവന്നത്.

‘‘നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടിയാണു കളിക്കുന്നത്. മത്സരങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ താരങ്ങളെ വിശ്രമിക്കാൻ വിടുന്നതിനോട് എനിക്കു യോജിപ്പില്ല. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല. താരങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി കളിക്കണം’’.– ഗാവസ്കർ ഒരു സ്പോര്‍ട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

‘‘ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ ആകെ 20 ഓവറുകളാണുള്ളത്. അതു ശരീരത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നതല്ല. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഭാരമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ട്വന്റി20യില്‍ അത് അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. താരങ്ങൾക്കു വിശ്രമം കൊടുക്കുന്നതിൽ ബിസിസിഐ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം നടത്തണം. ഗ്രേഡ് എയിലുള്ള എല്ലാ താരങ്ങള്‍ക്കും മികച്ച കരാറാണു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ മത്സരങ്ങള്‍ക്കും അവർക്കു പണം ലഭിക്കുന്നു.’’

‘‘ഒരു കമ്പനിയിലെ സിഇഒയോ എംഡിയോ ഒരുപാട് അവധിയെടുക്കുമോ? ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കൂടുതൽ പ്രഫഷനൽ ആകണമെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു രേഖ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരു താരത്തിന് എങ്ങനെ പറയാനാകും? അതുകൊണ്ടാണു ഞാൻ ഇത്തരമൊരു രീതിയുമായി യോജിക്കാത്തത്’’– ഗാവസ്കർ വ്യക്തമാക്കി. അയർലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ സീനിയർ താരങ്ങൾക്ക് ബിസിസിഐ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും പ്രധാന താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ഋഷഭ് പന്ത്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവര്‍ക്കു വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

