‘വിവാഹത്തിൽ എനിക്കും ക്ഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതാം’; രാഹുലുമായുള്ള വിവാഹ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി നടി

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കെ.എൽ. രാഹുലുമായുള്ള വിവാഹം ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തള്ളി രാഹുലിന്റെ കൂട്ടുകാരിയും നടിയുമായ ആതിയ ഷെട്ടി. വിവാഹക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും രാഹുലോ, ആതിയയോ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ‘മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിന് എനിക്കും ക്ഷണമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’വെന്നാണ് പരിഹാസ രൂപത്തിൽ ആതിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്.

കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ കുടുംബം ആതിയയുടെ വീട്ടുകാരെ കാണാൻ മുംബൈയിലെത്തിയെന്നായിരുന്നു നേരത്തേ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. വിവാഹശേഷം ഇരുവരും താമസിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്കും കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോയതായും വിവരമുണ്ടായിരുന്നു. മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ഒരുക്കത്തിലാണു നടിയെന്നായിരുന്നു ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്.

ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നതിനായി കെ.എൽ. രാഹുൽ ജർമനിയിലെ മ്യൂണിക്കിലേക്കു പോയിരുന്നു. ആതിയയും രാഹുലിനൊപ്പം പോയിരുന്നു. അവിടെനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ രാഹുൽ ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചു. ഇതോടെയാണു വിവാഹം സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നത്. ആതിയയുടെ പിതാവും നടനുമായ സുനിൽ ഷെട്ടിയും വിവാഹ വാർത്തകൾ തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് വർഷമായി രാഹുലും ആതിയയും ഡേറ്റിങ്ങിലാണ്.

