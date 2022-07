‘ഫോമിലുള്ള സഞ്ജുവിനെ ബിസിസിഐ പുറത്താക്കി; അതും തന്റേതല്ലാത്ത കുറ്റത്തിന്’: ആരാധകർ കലിപ്പിൽ!

മുംബൈ∙ ജൂലൈ 29 മുതൽ വെസ്റ്റ്ഇൻഡീസിൽ നടക്കുന്ന 5 മത്സര ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ 18 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വീണ്ടും ‌ട്രെൻഡിങ്. വിൻഡ‍ീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങൾ ട്രിനിഡാഡ്, സെന്റ് കിറ്റ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പിന്നീടുള്ള 2 മത്സരങ്ങൾ ഫ്ലോറിഡയിലുമാണു നടക്കുക.

രോഹിത് ശർമ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ സീനിയർ താരങ്ങളായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം വിരാട് കോലിക്കും വിശ്രമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.എൽ. രാഹുൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ എന്നിവരുടെ തിരിച്ചുവരവിനും പരമ്പര വേദിയാകും. എന്നാൽ, അയർലൻഡിനെതിരെ അവസരം ലഭിച്ച ഒരേയൊരു ട്വന്റി20യിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത സഞ്ജു സാംസണെ വീണ്ടും തഴഞ്ഞ നടപടിയാണ് ആരാധകരെ ഒരിക്കൽക്കൂടി പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വെറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇതുവരെ തുടർച്ചയായി അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന സഞ്ജുവിന്റെ ആരാധകരുടെ പ്രധാന വാദം ശരിവയ്ക്കുന്ന നടപടിയാണു സിലക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഐപിഎല്ലിനു ശേഷം അയർലൻഡിനെതിരായ 2 മത്സര ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലാണു സഞ്ജുവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു വീണ്ടും തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. അവസരം ലഭിച്ചത് പരമ്പരയിലെ 2–ാം മത്സരത്തിൽ മാത്രം. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ വെറും 42 പന്തിൽ 77 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത് ദീപക് ഹൂഡയ്ക്കൊപ്പം റെക്കോർ‌ഡ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ പങ്കാളിയായിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ അവസരം ലഭിച്ചില്ല. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ട്വന്റി20ക്കുള്ള സാധ്യതാ ടീമിൽ മാത്രമാണു സഞ്ജു ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ലഭിച്ച പരമിതമായ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനംതന്നെ പുറത്തെടുത്തിട്ടും ‘തന്റേതല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ട്’ സഞ്ജു ടീമിനു പുറത്തായതിനെതിരെ ഒട്ടേറെ ആരാധകർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണമാണു നടത്തുന്നത്.

ഇതിനിടെ, വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചതുമാത്രമാണു സന്തോഷ വാർത്ത. എന്നാൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് അരികിലെത്തി നിൽക്കെ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ഫോർമാറ്റിൽനിന്നു സഞ്ജുവിനെ വീണ്ടും ഒഴിവാക്കിയതു താരത്തിന്റെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടിയാണ്.

English Summary: ‘BCCI dropped the only in-form player’: Twitter fumes as Sanju Samson axed from India T20I squad for West Indies tour