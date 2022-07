ദുബായ് ∙ ഐസിസി ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരികെപ്പിടിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 10 വിക്കറ്റിനു തോൽപിച്ച മത്സരത്തിലെ 6 വിക്കറ്റ് പ്രകടനത്തിന്റെ കൂടി ബലത്തിലാണ് ന്യൂസീലൻഡ് താരം ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിനെ പിന്തള്ളി ബുമ്ര വീണ്ടും ഒന്നാമനായത്.

2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണു ബുമ്രയ്ക്കു നേരത്തേ ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്. അതിനു മുൻപുള്ള 730 ദിവസങ്ങൾ ബുമ്രയായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. കപിൽ ദേവിനു ശേഷം ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പേസറുമാണു ബുമ്ര. മുഹമ്മദ് ഷമി ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനൊപ്പം 23–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി.



ബാറ്റർമാരിൽ, ഏകദിന ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ 3–ാം സ്ഥാനക്കാരനായ വിരാട് കോലിയുടെ അരികിലെത്തി. കോലിയും രോഹിത്തും തമ്മിൽ ഒരു റേറ്റിങ് പോയിന്റ് വ്യത്യാസം മാത്രം. ട്വന്റി20 ബാറ്റർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് 44 സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി കരിയറിലെ തന്നെ മികച്ച 5–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ടീം റാങ്കിങ്ങിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ 3–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

