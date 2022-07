മുംബൈ∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏകദിന ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ച മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും ട്വന്റി20 ടീമിലില്ല. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ കെ.എൽ. രാഹുലും അശ്വിനും 18 അംഗ ടീമിലുണ്ട്. സ്പിന്നർ യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലിനും ബുമ്രയ്ക്കും വിശ്രമം അനുവദിച്ചു.

പേസർ ഉമ്രാൻ മാലിക്കും ടീമിലില്ല. രാഹുലിന്റെയും കുൽദീപ് യാദവിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഫിറ്റ്നസ് കൂടി പരിശോധിച്ചശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനമെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു. വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരായ ഋഷഭ് പന്ത്, ഇഷാൻ കിഷൻ, ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് എന്നിവർ ടീമിലുണ്ട്. അയർലൻഡിനെതിരെ സെഞ്ചറി നേടിയ ദീപക് ഹൂഡയും കളിക്കും.

ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരാണു മധ്യനിരയിലെ ബാറ്റർമാർ. അഞ്ച് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ വിൻഡീസിനെതിരെ കളിക്കുക. ജൂലൈ 29ന് പരമ്പര തുടങ്ങും.

ഇന്ത്യന്‍ ടീം– രോഹിത് ശർമ (ക്യാപ്റ്റന്‍), ഇഷാൻ കിഷൻ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ദീപക് ഹൂഡ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്ക്, ഋഷഭ് പന്ത്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അക്സർ പട്ടേൽ, ആർ. അശ്വിൻ, രവി ബിഷ്ണോയ്, കുൽദീപ് യാദവ്, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാർ, ആവേശ് ഖാൻ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിങ്.

