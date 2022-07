പന്തുകൊണ്ടു പരുക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ കാണാനെത്തി രോഹിത് ശർമ; ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചികിത്സ

ലണ്ടന്‍∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓവലിൽനടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ രോഹിത് ശർമ അടിച്ച സിക്സിൽ പന്തുകൊണ്ടുപരുക്കേറ്റ പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാൻ താരം നേരിട്ട് എത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്റെ ആരാധകരുടെ ട്വിറ്റർ ഹാന്‍ഡിലായ ‘ഇംഗ്ലണ്ട് ബാർമി ആര്‍മി’യാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആറു വയസ്സുകാരിയായ മീരയ്ക്കാണ് പന്തുകൊണ്ടു പരുക്കേറ്റത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിലെ ഫിസിയോമാർ ഉടന്‍ തന്നെ പെൺകുട്ടിക്കടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി ചികിത്സ നൽകി.

പെൺകുട്ടിക്കു മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നാണു വിവരം. ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോർ പിന്തുടരുന്നതിനിടെ അഞ്ചാം ഓവറിലാണു സംഭവം. ഇംഗ്ലിഷ് പേസർ ഡേവിഡ് വില്ലി എറിഞ്ഞ പന്ത് രോഹിത് ശർമ പുൾഷോട്ടായി ഗാലറിയിലേക്കു പറത്തി. ഫീൽഡ് അംപയര്‍ സിക്സ് എന്നു കാണിച്ചതിനു പിന്നാലെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞതു പരുക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയെയാണ്. പന്തുകൊണ്ട പെൺകുട്ടി അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാമായിരുന്നു. കമന്റേറ്റർമാരും പെൺകുട്ടിക്കു പരുക്കേറ്റോ എന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 79 മീറ്ററായിരുന്നു ഈ സിക്സിന്റെ ദൂരം.

പെൺകുട്ടിയെ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർ പരിശോധിക്കാൻ ഓടുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിനു ശേഷം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണു കളി വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്. രോഹിത് ശര്‍മയും ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോ റൂട്ടും ഗാലറിയിലേക്കു നോക്കിനിൽക്കുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മത്സരത്തിൽ 58 പന്തുകൾ നേരിട്ട രോഹിത് ശർമ 76 റൺസാണ് പുറത്താകാതെ അടിച്ചെടുത്തത്. ഏഴ് ഫോറും ആറ് സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു രോഹിത് ശർമയുടെ ഇന്നിങ്സ്.

English Summary: Rohit Sharma meets young girl who was injured by his six