‘ശ്രേയസിനു വേണ്ടി സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കിയത് ക്രിക്കറ്റ് യുക്തിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യം’

ബെംഗളൂരു∙ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണെ പിന്തുണച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ദൊഡ്ഡ ഗണേഷ്. ‘ശ്രേയസ് അയ്യർക്കു വേണ്ടി സഞ്ജു സാംസണെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് യുക്തിക്കുമപ്പുറത്തുള്ള കാര്യമാണ്. സഞ്ജു സാംസണെ പോലെയുള്ള താരങ്ങളെയാണ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ആവശ്യമെന്നും ഗണേഷ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ദൊഡ്ഡ ഗണേഷ് നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘‘കെ.എൽ. രാഹുൽ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയത് വലിയ വാർത്തയാണ്. അദ്ദേഹം പൂർണമായും ഫിറ്റാണെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിൽ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു’’– അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കി. അയർലൻഡിനെതിരെ അർധസെഞ്ചറി നേടി മികച്ച ഫോമിലുള്ള സഞ്ജുവിനെ വിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

അയർലൻഡിനെതിരെ 42 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം 77 റൺസെടുത്താണു പുറത്തായത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇറക്കിയിരുന്നില്ല. രണ്ടും മൂന്നും ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിൽ താരത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുമില്ല. വിൻഡീസിനെതിരായ മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമില്‍ സഞ്ജു സാംസണുമുണ്ട്.

English Summary: Ignoring Sanju Samson For Shreyas Iyer Is Beyond Cricketing Logic: Former Pacer Dodda Ganesh