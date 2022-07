‘2 ദിവസമായി വരിയിൽ, ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്ന് പെട്രോൾ കിട്ടി; ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനം മുടങ്ങി’

കൊളംബോ ∙ ശ്രീലങ്കയിലെ ഭരണ പ്രതിസന്ധിയും കലാപവും സർവ മേഖലയെയും സാരമായി ബാധിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളാണു പുറത്തുവരുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും ദുരിതത്തിലൂടെയാണു കടന്നുപോകുന്നതെന്നു ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ചമിക കരുണരത്‌നെ പറയുന്നു. ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷമായതാണു കാര്യങ്ങൾ തകിടം മറിച്ചതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.

കരുണരത്‌നെ മണിക്കൂറുകൾ വരിനിന്നു കാറിൽ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കുന്ന വാർത്ത എഎൻഐയാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ‘രണ്ടു ദിവസമായി പമ്പിനു മുന്നിൽ നീണ്ട വരിയിൽനിൽക്കുകയാണ്. ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്നു കാറിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനായി. കടുത്ത ഇന്ധനക്ഷാമം തുടരുന്നതിനാൽ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനത്തിനു പോകാൻപോലും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

ഏഷ്യാ കപ്പും ലങ്ക പ്രീമിയർ ലീഗും (എൽപിഎൽ) ഈ വർഷമുണ്ട്. എനിക്കു കൊളംബോയിലേക്കും മറ്റിടങ്ങളിലേക്കു പരിശീലനത്തിനായി പോകണം, ക്ലബുകളിലും മത്സരിക്കണം. പക്ഷേ, ഇന്ധനക്ഷാമം കാരണം എങ്ങോട്ടും പോകാനാകുന്നില്ല. രണ്ടു ദിവസമായി ഇവിടെത്തന്നെയാണ്. പെട്രോളിനായി നീണ്ടവരിയിൽ നിൽക്കുന്നു. 10,000 രൂപ ചെലവാക്കിയാൽ 2–3 ദിവസത്തേക്കു മാത്രമേ തികയൂ’– കരുണരത്‌നെ വ്യക്തമാക്കി.

‌2019ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ചമിക കരുണരത്‌നെ, രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ അസ്വസ്ഥനാണ്. താനും ടീമും ഏഷ്യാ കപ്പിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും മതിയായ ഇന്ധനം തന്നു രാജ്യം സഹായിക്കണമെന്നും താരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത്. ശരിയായ നേതൃത്വത്തെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതു സംഭവിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. രാജ്യാന്തര പിന്തുണയും ആവശ്യമാണ്’– രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചു താരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ, മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുടെ കൊട്ടാരം പിടിച്ചടക്കിയ പ്രക്ഷോഭകർക്കൊപ്പം ശ്രീലങ്കൻ ഇതിഹാസ ക്രിക്കറ്റ് താരം സനത് ജയസൂര്യയും പങ്കുചേർന്നിരുന്നു. ജയസൂര്യയ്ക്കു പുറമേ കുമാർ സംഗക്കാര, മഹേല ജയവർധനെ എന്നിവരും പ്രതിഷേധക്കാർക്കു പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി.

