‘കോലിയെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരേയൊരാൾ സച്ചിൻ; ടിവിയിലെ കളിപോലെ എളുപ്പമല്ല’

മുംബൈ ∙ ഫോം കണ്ടെത്താനാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിരാട് കോലിക്കു പിന്തുണയുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം അജയ് ജഡേജ. കോലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെഞ്ചറികളെല്ലാം നേടിയത് ഇതേ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതായത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലിയല്ല, മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ആശങ്കയുള്ളതെന്നും ജഡേജ പറഞ്ഞു.

‘കോലി മഹാനായ കളിക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം റൺസ് നേടിയതിലേറെയും ഇപ്പോഴത്തേ അതേ ബാറ്റിങ് തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ്. മികച്ച ഫോമിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും, സെഞ്ചറി നേടുമ്പോഴും എല്ലാ പന്തും നേരിടുന്നയാളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയോ എന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണോ? ഞാനങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല. സ്കോർ വരുന്നില്ല എന്നതു പ്രശ്നമാണ്. ആദ്യത്തെ 10–12 പന്തുകളിൽ ഇരുപതോ മുപ്പതോ റൺസ് നേടുന്നതിനിടെ ഔട്ടാകുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ട്.

അജയ് ജഡേജ, വിരാട് കോലി

എല്ലാ ബാറ്റർമാരും ഔട്ടാകും. അതിൽ പ്രശ്നം കാണേണ്ടതില്ല. കോലി ബാക്ക്ഫൂട്ടിൽ കളിക്കുമെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതായി എനിക്കറിയാം. ടിവി സ്ക്രീനിനു മുന്നിലിരുന്നു കളി കാണുമ്പോൾ എല്ലാം എളുപ്പമാണെന്നു തോന്നാം. അദ്ദേഹം എല്ലായിപ്പോഴും ഇങ്ങനെത്തന്നെയാണു കളിച്ചിരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ബാക്ക്ഫൂട്ട് കളി സംഭവിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചു ശാരീരികമായി വിരാട് കോലിക്ക് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിനാണ് മാറ്റമുണ്ടാകേണ്ടതെന്നു കരുതുന്നു.

‌കോലി കടന്നുപോകുന്ന മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരേയൊരാൾ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറാണെന്നു ഞാൻ പറയും. ‘നമുക്കൊന്നിരിക്കാം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാം’ എന്നു പറയാനാകുന്ന ഏകയാൾ സച്ചിനാണ്. കോലി വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സച്ചിൻ അങ്ങോട്ടു വിളിക്കുമെന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ സഹായിക്കേണ്ടതു മുതിർന്നവരുടെ കടമയാണ്. സച്ചിൻ അതു ചെയ്യുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’– സോണി സിക്സിലെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ജഡേജ വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലും കോലിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ഏകദിന പരമ്പരയിലും കോലി കളിക്കുന്നില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനം നാഭിയിലെ പരുക്കു കാരണം കോലിക്കു നഷ്ട‌മായിരുന്നു. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ താരം കളിച്ചെങ്കിലും 25 പന്തിൽനിന്ന് 16 റൺസ് മാത്രമെടുത്തു പുറത്തായി.

