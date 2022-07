ഏകദിനത്തിൽ ‘രണ്ടാം അവസരം’ കാത്ത് സഞ്ജു; അക്സര്‍, അർഷ്ദീപ്, ഗിൽ അകത്തോ, പുറത്തോ?

ട്രിനിഡാഡ്∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകൾ വിജയിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വെസ്റ്റിൻഡീസിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും അഞ്ച് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ടീം ഇന്ത്യ വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിൽ കളിക്കുക. ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ജൂലൈ 22ന് തുടക്കമാകും. ശിഖർ ധവാനാണ് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ടീം ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. വിശ്രമത്തിലുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ‌ രോഹിത് ശർമ ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ ടീം ഇന്ത്യയെ നയിക്കും.

ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മാസങ്ങൾ മാത്രമാണു ബാക്കിയുള്ളതെന്നതിനാല്‍ താരങ്ങൾക്കു വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിലെ പ്രകടനം നിർണായകമാണ്. പ്രധാന താരങ്ങൾക്കു വിശ്രമം നൽകിയെങ്കിലും പകരക്കാരായി വന്ന ആർക്കൊക്കെ ടീമിൽ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇതുവരെ ഉറപ്പായിട്ടില്ല. ടീമിലെ പ്രതിഭാ ധാരാളിത്തം തന്നെ മുഖ്യകാരണം. ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ ഫൈനല്‍ വരെയെത്തിച്ചിട്ടും മലയാളി ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ‘വല്ലപ്പോഴും’ മാത്രം അവസരം ലഭിക്കുന്നതും ഇതു കാരണമാണ്.

അയർലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ സഞ്ജുവിനെ കളിക്കാനിറക്കിയില്ല. വെസ്റ്റിൻഡീസിൽ കഥ വേറെയാണ്. ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലാണു സഞ്ജുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ട്വന്റി20 ടീമിൽ സ്ഥാനമില്ല. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ സഞ്ജു കളിക്കുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ല.

ഏകദിന ടീമിൽ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാരായിട്ടുള്ള നാലു താരങ്ങളുണ്ട്. ശിഖർ ധവാൻ, ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദ്, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ. തൊട്ടുപിന്നിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവും ദീപക് ഹൂഡയുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കളിച്ചാലും ബാറ്റിങ്ങിൽ മധ്യനിരയിലാകും സഞ്ജുവിനു സാധ്യത. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ റോളിൽ ഇഷാൻ കിഷനും സഞ്ജുവിനു മുന്നിലുണ്ട്. ഏകദിനത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു മത്സരത്തിലാണു സഞ്ജു കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 46 റൺസെടുത്തു തിളങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് ടീമില്‍ ഇടം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്താൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സഞ്ജുവിനെ തേടിയെത്തും.



ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഫീല്‍ഡിങ്ങിലും തിളങ്ങുന്ന അക്സർ പട്ടേലിനും വിൻഡീസിനെതിരെ അവസരം ലഭിക്കുമോയെന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. രവീന്ദ്ര ജ‍ഡേജയാണ് അക്സർ പട്ടേലിനു മുന്നിലുള്ള പ്രധാന ‘ഭീഷണി’. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും അക്സർ പട്ടേൽ കളിച്ചിരുന്നു. അയർലന്‍ഡിനെതിരായ ടീമിലും കളിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ കളിച്ചെങ്കിലും രവീന്ദ്ര ജഡേജ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ ഡഗ് ഔട്ടിലിരുന്നു കളി കാണേണ്ടിവന്നു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലുണ്ടാകുമെന്നു കരുതാമെങ്കിലും, വിൻഡീസിനെതിരെ ജഡേജ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിലുള്ളതിനാൽ അക്സറിന്റെ കാര്യം സംശയമാണ്.

ട്വന്റി20യിലും ഏകദിനത്തിലും മികച്ച പേസർമാരുള്ളതിനാൽ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന് അവസരം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ അരങ്ങേറിയ താരം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പന്തെറിഞ്ഞു. ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ആവേശ് ഖാൻ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവരെ ടീം ഇന്ത്യ കളിപ്പിക്കാനാണു സാധ്യത. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ അർഷ്ദീപിന് ഏകദിന അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ട്വന്റി20യിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ആവേശ് ഖാൻ, ഹർഷല്‍ പട്ടേൽ എന്നിവരും കളിച്ചേക്കും.

2020 ൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയാണ് ശുഭ്മൻ ഗില്‍ ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിൽ ഒടുവിൽ കളിച്ചത്. 2022 ഐപിഎല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഗില്ലിനെ ഏകദിന ടീമിലേക്കു തിരിച്ചുവിളിച്ചു. ഓപ്പണിങ്ങിൽ തിളങ്ങുന്ന ഇഷാന്‍ കിഷൻ, ശിഖർ ധവാൻ, ഋതുരാജ് ഗെ‍യ്ക്‌വാദ് എന്നിവർ ടീമിലുള്ളതിനാൽ ഗിൽ മിക്കവാറും പുറത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ഐപിഎല്ലിലെ മിന്നും പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിലാണ് ചൈനാമാൻ ബോളർ കുൽദീപ് യാദവും ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പരുക്ക് കുൽദീപിന് തിരിച്ചടിയായി. ഇപ്പോൾ വിൻഡീസിനെതിരെയും ട്വന്റി20 ടീമിൽ കുൽദീപുണ്ട്. സ്പിന്നർമാരായി ജഡേജ, ആർ. അശ്വിൻ, രവി ബിഷ്ണോയി, അക്സർ പട്ടേൽ തുടങ്ങി നാലു താരങ്ങൾ ടീം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇവരോട് മത്സരിച്ച് വേണം കുൽദീപിന് ടീമിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാൻ.



