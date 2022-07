മാഞ്ചസ്റ്ററിൽനിന്ന് ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ ട്രിനിഡാഡിലെത്തി ടീം ഇന്ത്യ; ചെലവ് മൂന്നരക്കോടി രൂപ

ട്രിനിഡാഡ്∙ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾക്കായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ട്രിനിഡാഡിലെത്തിയത്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ശിഖർ ധവാനാണ് ടീം ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ടീമിലുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കരീബിയനിലേക്കു പോയത്. 16 താരങ്ങളെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്ന് ട്രിനി‍ഡാഡിലെത്തിക്കാൻ ബിസിസിഐ ചെലവാക്കിയത് 3.5 കോടി രൂപയാണ്.

ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ബിസിസിഐ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് തയാറാക്കി നൽകുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തിൽ താരങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും ടീമിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഒരു ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ‌നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംഘം രാത്രി 11.30ഓടെയാണു ട്രിനിഡാഡിലെത്തിയത്. പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിനിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം വിമാനമിറങ്ങിയത്. കോവിഡ് കാരണമല്ല ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ പോയതെന്നും ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘‘ കോവിഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല ചാർട്ടേഡ് വിമാനം തന്നെയെടുത്തത്. 16 താരങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെല്ലാമായി സാധാരണ യാത്രാ വിമാനത്തിൽ ഒരുപാട് ടിക്കറ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കുകയെന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചാർട്ടേഡ് വിമാനം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പരിശീലകന്‍ രാഹുൽ ദ്രാവിഡും താരങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും ഈ വിമാനത്തിലാണ് പോയത്. വാണിജ്യ യാത്രാ വിമാനത്തിൽ ആകെ രണ്ടു കോടിക്കടുത്ത് യാത്രാച്ചെലവു വരും. മാഞ്ചസ്റ്ററിൽനിന്ന് പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിൻ വരെ ഒരു ബിസിനസ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റിന് രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണു നൽകേണ്ടത്.

ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ പണം അധികം ചെലവാകും. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അതാണു നല്ലത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുട്ബോൾ ടീമുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിലാണു യാത്ര ചെയ്യുന്നത്’’– ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശര്‍മ ഇതുവരെ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നിട്ടില്ല. ട്വന്റി20 പരമ്പര തുടങ്ങും മുൻപ് രോഹിത് ശർമയും കരീബിയനിലെത്തും. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തും ട്വന്റി20 പരമ്പര മാത്രമാണു കളിക്കുന്നത്.

