‘ആ താരത്തെ പുറത്തിരുത്തേണ്ടിവരും; ഋഷഭ് പന്തും ദിനേഷ് കാർത്തിക്കും ലോകകപ്പ് കളിക്കട്ടെ’’

സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരായി ഋഷഭ് പന്തിനെയും ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനെയും പരിഗണിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം റിക്കി പോണ്ടിങ്. ‘‘ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഋഷഭ് പന്തിന് എന്തൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നു നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ മികവ് എനിക്കു നന്നായി അറിയാം. കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണു ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് ഐപിഎല്ലിൽ അടുത്തിടെ നടത്തിയത്. ഞാന്‍ ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും എന്റെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ എല്ലാം ചെയ്യും’’– ഐസിസിയുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പോണ്ടിങ് വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ഋഷഭ് പന്ത് ബാറ്റു ചെയ്യാനുണ്ട്, തൊട്ടുപിന്നിൽ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുമുണ്ട്. ഫിനിഷിങ്ങിൽ അവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് ലൈനപ് വളരെ വളരെ അപകടകരമാകും. ഇഷാൻ കിഷനും വിക്കറ്റ് കീപ്പറായുണ്ട്. പന്തും കാർത്തിക്കും കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിരുത്തേണ്ടിവരും. ഇപ്പോഴത്തെ ഫോം വച്ച് സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ കളിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയധികം പ്രതിഭകളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാകും. എങ്കിലും ഋഷഭ് പന്തിനെയും കാർത്തിക്കിനെയും ഉറപ്പായും കളിപ്പിക്കും’’– പോണ്ടിങ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഋഷഭ് പന്ത് കരിയറിലെ ആദ്യ ഏകദിന സെഞ്ചറി നേടിയിരുന്നു. ടീം ഇന്ത്യയെ പന്ത് വിജയത്തിലെത്തിച്ചതോടെ പരമ്പരയും 2–1ന് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് സീനിയർ താരം ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന് വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് ഫിനിഷറുടെ റോളിൽ തിളങ്ങുകയും ചെയ്തു.

English Summary: I would pick Dinesh Karthik and Rishabh Pant ahead of Ishan Kishan for T20 World Cup: Ricky Ponting