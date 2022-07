രാഹുൽ– ആതിയ ഷെട്ടി വിവാഹം അടുത്ത വർഷം; വിവാഹശേഷം മുംബൈയിൽ താമസിക്കും

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെയും ബോളിവുഡ് നടി ആതിയ ഷെട്ടിയുടേയും വിവാഹം അടുത്ത വർഷം നടക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 2023 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ താരങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഇരുവരും വിവാഹിതരാകുമെന്ന് നേരത്തേ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു തള്ളി നടി തന്നെ പിന്നീടു രംഗത്തെത്തി. ‘‘ഈ വിവാഹത്തിൽ എനിക്കും ക്ഷണമുണ്ടാകുമല്ലോ’’ എന്നായിരുന്നു നടിയുടെ പരാമർശം.

അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിലോ, ഫെബ്രുവരിയിലോ വിവാഹം നടത്താൻ ഇരു കുടുംബങ്ങളും തീരുമാനിച്ചതായാണു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. വിവാഹ തീയതിയും വേദിയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. മുംബൈയിലെ പാലി ഹില്ലിലെ വീട്ടിലായിരിക്കും രാഹുലും ആതിയയും വിവാഹ ശേഷം താമസിക്കുക. വീടിന്റെ നിർമാണ ജോലികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ രൺബീർ‌ കപൂറും ആലിയ ബട്ടും ഇതിനു സമീപത്താണു താമസിക്കുന്നത്.

കെ.എൽ. രാഹുലും ആതിയ ഷെട്ടിയും മൂന്നു വർഷമായി ഡേറ്റിങ്ങിലാണ്. ആതിയയുടെ സഹോദരൻ അഹാൻ ഷെട്ടിയുടെ ആദ്യ സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിനു രാഹുലും ആതിയയും ഒരുമിച്ചെത്തിയാണ് പ്രണയത്തിലാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വിദേശ പര്യടനങ്ങൾക്കു പോകുമ്പോൾ ആതിയയും രാഹുലിനൊപ്പമുണ്ടാകാറുണ്ട്. അടുത്തിടെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി രാഹുൽ ജർമനിയിൽ പോയപ്പോഴും ആതിയ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം ആതിയ പുതിയ സിനിമയ്ക്കായും വെബ് ഷോയ്ക്കു വേണ്ടിയും കരാർ ഒപ്പിട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പരുക്കുമാറി തിരിച്ചെത്തിയ രാഹുൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ജൂലൈ 29നാണ് ട്വന്റി20 പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത്. വിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന ടീമിൽ രാഹുലിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

