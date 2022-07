‘കോലിയെ വിശ്രമിക്കാൻ വിട്ടത് എന്തിനെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല; കൂടുതൽ മത്സരം കളിക്കണം’

മുംബൈ∙ വെസ്റ്റിൻ‍ഡീസിനെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകളിൽ വിരാട് കോലിയെ കളിപ്പിക്കാത്തതിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ദിലീപ് വെങ്സാർകർ. കോലിക്കു വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്നതു തെറ്റായ സന്ദേശമാണു നൽകുന്നതെന്ന് ദിലീപ് വെങ്സാർക്കർ പ്രതികരിച്ചു. ‘‘വിൻ‍ഡീസ് പര്യടനം നടക്കുമ്പോൾ സിലക്ടർമാർ എന്തിനാണു കോലിയെ വിശ്രമിക്കാൻ വിട്ടതെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളില്‍ കോലിയുമുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റാവുന്നത്രയും മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് ഫോം കണ്ടെത്തി, ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുകയാണു വേണ്ടത്’’– ദിലീപ് വെങ്സാർക്കർ ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പ്രതികരിച്ചു.

‘‘കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നതു കോലിയെ സഹായിക്കും. കോലിക്കു വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്നതു തെറ്റായ സന്ദേശമാണു നൽകുക. ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ കോലി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോകുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച സ്കോറുകൾ അടുത്തൊന്നും നേടാത്ത സ്ഥിതിയാകും. അതു കോലിയെയും ബാധിക്കും. ക്രിക്കറ്റിൽ സ്കോർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആവുന്നത്രയും മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് ഫോമിലേക്കു തിരികെയെത്തുകയാണു വേണ്ടത്.’’

ക്രിക്കറ്റില്‍ ആത്മവിശ്വാസമെന്നതു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും വെങ്സാർക്കര്‍ പ്രതികരിച്ചു. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകളിൽ വിരാട് കോലിക്കു വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കോലി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ലണ്ടനിൽ കഴിയുമെന്നാണു വിവരം. സംബാബ്‍വെയിൽ ഏകദിന പരമ്പര കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വിരാട് കോലിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നു നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: 'I don't understand why selectors have rested Virat': Former India captain says Kohli's break 'sends a wrong signal'