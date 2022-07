സഞ്ജുവിന്റെ ആ സേവ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസമുയർത്തി: തുറന്നുപറഞ്ഞ് ചെഹൽ

പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിൻ ∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ നേരിയ വിജയം കുറിച്ചതിനു പിന്നാലെ, യുവതാരം സഞ്ജു സാംസൺ അവസാന ഓവറിൽ നടത്തിയ നിർണായക സേവ് ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തിയെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് യുസ്‌‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ. മത്സരശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് സഞ്ജുവിന്റെ സേവ് ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ സ്വാധീനിച്ചെന്ന ചെഹലിന്റെ പരാമർശം. മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 309 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന വിൻഡീസ് 305 റൺസാണ് നേടിയത്. മൂന്നു റൺസിന്റെ നേരിയ വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 1–0ന് മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്തു.

‘അവസാന ഓവറിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജിന് 15 റൺസ് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ടീമിനുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം, മത്സരത്തിൽ അത്രയേറെ വിശ്വസനീയമായ രീതിയിലാണ് സിറാജ് യോർക്കറുകൾ പരീക്ഷിച്ചത്. അവസാന ഓവറിനു മുൻപുള്ള രണ്ട് ഓവറുകളിൽ കഷ്ടിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ യോർക്കറുകളാണ് സിറാജിന്റെ കൈവിട്ടുപോയത്’ – ചെഹൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിനൊപ്പം തന്നെ ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതാണ് വാസ്തവം. അത്തരത്തിലാണ് വിൻഡീസ് താരങ്ങൾ ബാറ്റു ചെയ്തിരുന്നത്. സിറാജ് എറിഞ്ഞ ആ വൈഡ് ബോളിൽ സഞ്ജു സാംസൺ നടത്തിയ സേവ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തി’ – ചെഹൽ പറഞ്ഞു.

Indian win 💖

Nice Keeping by Sanju

Brilliant bowling by Muhammad Siraj @IamSanjuSamson#sanjusamson pic.twitter.com/HpAkAWiQzG — Mahi Bishnoi (SanjusamsonFan) (@Sanjusamsonf11) July 23, 2022

മുഹമ്മദ് സിറാജ് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ വിൻഡീസിന് വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് 15 റൺസാണ്. തകർത്തടിച്ച് വിൻഡീസിനെ വിജയത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ച റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ് (39 നോട്ടൗട്ട്), അകീൽ ഹുസൈൻ (33 നോട്ടൗട്ട്) എന്നിവരായിരുന്നു ക്രീസിൽ. നിർണായകമായ ഈ ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജ് എറിഞ്ഞ വൈഡാണ് ബൗണ്ടറിയിലേക്കു നീങ്ങവെ മുഴുനീള ഡൈവിലൂടെ സഞ്ജു തടുത്തിട്ടത്. ഈ സേവാണ് മത്സരഫലം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമാക്കിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ താരം ആകാശ് ചോപ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

